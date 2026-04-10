USA z niezapowiedzianym audytem. Media: Sprawdzają, których sojuszników "ukarać"

Krzysztof Ryncarz

Administracja Donalda Trumpa planuje audyt wśród członków NATO, podczas którego zdecyduje, które kraje powinny zostać ukarane za brak wsparcia podczas wojny USA z Iranem - poinformował brytyjski dziennik "The Times". Wśród państw najbardziej zagrożonych mają znajdować się m.in. Hiszpania i Francja.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Donald Trump i sekretarz wojny Pete Hegseth ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICAAFP

W skrócie

  • Administracja Donalda Trumpa planuje audyt wśród członków NATO, by ocenić ich wsparcie podczas wojny USA z Iranem.
  • Hiszpania i Francja znajdują się wśród państw potencjalnie najbardziej zagrożonych karą. Z kolei Wielka Brytania udostępniała bazy i dane wywiadowcze USA.
  • Jedną z możliwych kar ma być relokacja amerykańskich żołnierzy. Państwa NATO oczekują, że to wystarczy, by prezydent USA nie opuścił sojuszu.
Według źródeł brytyjskiej gazety amerykańska administracja planuje w najbliższym czasie ocenić zaangażowanie każdego z członków NATO w konflikt USA z Iranem. Następnie na podstawie tej oceny Stany Zjednoczone mają podjąć decyzję o tym, które kraje nagrodzić, a które ukarać za ich działania.

Wśród państw, które są potencjalnie zagrożone największą "karą" znajdują się Hiszpania, czy Francja. Z kolei Wielka Brytania może być stosunkowo spokojna, ponieważ brytyjska armia udostępniła swoje bazy do działań obronnych, dzieliła się danymi wywiadowczymi z USA oraz pomagała w zestrzeliwaniu irańskich dronów.

Krzysztof Ryncarz

Biały Dom odniósł się do informacji o planowanym audycie, przywołując niedawną wypowiedź sekretarza stanu Marco Rubio. - Po co jesteśmy w NATO? Trzeba zadać takie pytanie. Po co wysyłamy biliony dolarów i amerykańskie siły, by stacjonowały w regionie skoro w razie potrzeby, nie pozwalają nam używać tych baz? - pytał Rubio.

USA planują audyt państw NATO. Media o możliwych "karach"

Jedną z kar dla państw, które najbardziej zawiodły Trumpa ma być m.in. relokacja amerykańskich żołnierzy w nich stacjonujących. Według amerykańskich mediów jednym z możliwych scenariuszy jest przerzucenie żołnierzy USA z państw Europy Zachodniej na wschodnią flankę NATO, w tym do Polski czy Rumunii.

"The Times" twierdzi, że europejskie państwa NATO liczą, że ewentualne "kary" wystarczą Donaldowi Trumpowi, a prezydent USA nie zdecyduje się na spełnienie swoich gróźb o opuszczeniu sojuszu.

Jednocześnie państwa członkowskie nadal zmagają się z presją ze strony USA, które domagają się, by sojusznicy z NATO pomogli w zabezpieczeniu cieśniny Ormuz. Waszyngton miał zagrozić konsekwencjami krajom, które się w to nie zaangażują.

Monika Bortnowska
