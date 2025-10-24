"W celu wsparcia dyrektywy Prezydenta o likwidacji Transnarodowych Organizacji Przestępczych i zwalczaniu narkoterroryzmu w obronie ojczyzny, Minister Wojny skierował lotniskowcową grupę uderzeniową Geralda R. Forda i wysłał eskadrę lotnictwa transportowego do obszaru odpowiedzialności Dowództwa Południowego Stanów Zjednoczonych (USSOUTHCOM)" - napisał w oświadczeniu rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Obszar odpowiedzialności Dowództwa Południowego rozciąga się na wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej poza Meksykiem.

Parnell zapowiedział, że zwiększenie obecności sił USA "wzmocni i poszerzą istniejące zdolności do zwalczania handlu narkotykami oraz do niszczenia i likwidacji kartelów narkotykowych".

Do ogłoszenia decyzji dochodzi dzień po tym, jak prezydent USA Donald Trump zapowiedział uderzenia przeciwko kartelom na lądzie oraz po 10. już śmiertelnym ataku na motorówkę podejrzaną o przewożenie narkotyków u wybrzeży Wenezueli.

Donald Trump zapowiedział użycie broni przeciwko kartelom

W czwartek siły USA dokonały również przelotu bombowców B-1 w kierunku Wenezueli.

Tego samego dnia prezydent Trump zapowiedział, że wkrótce poinformuje Kongres o zamiarze użycia siły przeciwko kartelom narkotykowym także na lądzie. Stwierdził jednak, że nie będzie wnosić o formalne wypowiedzenie wojny.

- Nie sądzę, żebyśmy koniecznie domagali się wypowiedzenia wojny. Myślę, że po prostu będziemy zabijać ludzi. Okej? Zabijemy ich. Będą, no wiecie, martwi - powiedział prezydent.

Choć Trump nie sprecyzował, gdzie zamierza uderzyć, to w przeszłości mówił, że może przeprowadzić ataki przeciwko gangom wewnątrz Wenezueli. Większość ataków na łodzie, które miały przewozić narkotyki, miało miejsce nieopodal wybrzeży tego kraju. Administracja Trumpa oskarża przywódcę kraju Nicolasa Maduro o kierowanie przemytem narkotyków.

"Kolumbia jest bardzo zła. Meksykiem rządzą kartele"

Dopytywany później, czy planowane operacje zakończą się rozmieszczeniem wojsk USA na terytorium obcych krajów, Trump nie odpowiedział na zadane pytanie, lecz wymienił Meksyk i Kolumbię jako państwa mające szczególne problemy.

- Kolumbia to melina narkotykowa i tak jest od dawna. Mamy tam teraz kiepskiego przywódcę, złego faceta, bandytę, produkują kokainę na niespotykaną dotąd skalę, a potem sprzedają ją i nie ujdzie im to na sucho już długo - zapowiedział prezydent.

- Kolumbia jest bardzo zła. Meksykiem rządzą kartele - stwierdził.

USS Gerald R. Ford - największy amerykański lotniskowiec

USS Gerald R. Ford to najnowszy i największy lotniskowiec amerykańskiej marynarki wojennej. Przy wyporności ponad 100 tys. ton zabiera na pokład ponad 75 samolotów bojowych.

Podobnie jak inne jednostki tej klasy operuje wspólnie z okrętami eskorty i zaopatrzenia. Zazwyczaj w skład takiego zgrupowania wchodzi kilka niszczycieli lub fregat, często wzmocnionych krążownikiem i okrętami podwodnymi.

Towarzyszą im okręty logistyczne. Łącznie na pokładach takiego zgrupowania może znajdować się nawet 8 tys. żołnierzy.

