"Najnowsze myśliwce Air Force, F-22 Raptor, wylądowały w bazie RAF Lakenheath w Anglii w drodze do 32. bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, w Polsce, by wesprzeć misję NATO Air Shielding" - podano w komunikacie dowództwa z siedzibą w Ramstein w Niemczech.

Jak dodano, misja ta łączy sojusznicze jednostki obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej pod dowództwem NATO i ma stworzyć "niemal nieprzerwaną tarczę od Bałtyku po Morze Czarne". Jest to jedna z konsekwencji niedawnego szczytu NATO w Madrycie.

Wysłane samoloty należą do 90. eskadry myśliwców stacjonującej w bazie Elmendorf-Richardson na Alasce.

Polska kupi sprzęt od Korei Płd.

Mariusz Błaszczak zatwierdził w środę umowy na południowokoreańskie uzbrojenie dla polskiego wojska.

Polska kupi od Korei m.in. 48 lekkich myśliwców FA-50, z których pierwszych 12 ma zostać dostarczonych do Polski w połowie 2023 roku. Samoloty będą skonfigurowane zgodnie z wymaganiami polskich Sił Powietrznych i wyposażone w natowski system identyfikacji swój-obcy (IFF NATO).

FA-50 to wielozadaniowy samolot mogący służyć do szkolenia zaawansowanego i jako maszyna bojowa, uzbrojona w bomby kierowane i niekierowane, pociski powietrze-powietrze i działko. Został zaprojektowany przez Korea Aerospace Industries we współpracy z koncernem Lockheed Martin - producentem F-16 i F-35. Jego maksymalna prędkość to 1,5 Ma; pułap 16,8 tys. metrów.

- Naszym założeniem jest to, aby zniechęcić agresora do tego, żeby zaatakował Polskę. Możemy to zrobić wtedy, kiedy Wojsko Polskie będzie silne. Wojsko Polskie będzie silne wtedy, gdy będzie liczne - mówił minister Mariusz Błaszczak.