Do wypadku doszło w czwartek wieczorem podczas próby do programu na torze Atlanta Motor Speedway.



41-letni Jonathan Goodwin miał uwolnić się z kaftana bezpieczeństwa, wisząc głową w dół pomiędzy dwoma kołyszącymi się na linach samochodami.

Spadł z dużej wysokości

Sztuczka się jednak nie udała. Mężczyzna nie zdążył wyswobodzić się z zabezpieczeń i został zmiażdżony przez dwa auta, a następnie spadł na ziemię z wysokości ponad 20 metrów.



Wideo youtube

41-latek odniósł poważne obrażenia. Portal TMZ poinformował, że został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym i przeszedł operację. Jego obecny stan nie jest znany.



"Wypadek był tak makabryczny, że załoga na planie myślała, że Goodwin nie żyje" - poinformował TMZ.



Reklama

Wstrzymana produkcja

Producenci show zabrali głos ws. wypadku. "Nasze myśli i modlitwy kierujemy do niego i jego rodziny. Czekamy na dalsze informacje na temat jego stanu" - przekazał rzecznik prasowy programu.



Według magazynu "People" po wypadku produkcja show została wstrzymana.



New York Post przypomina, że pochodzący z Walii kaskader był w 2019 roku finalistą brytyjskiego "Mam Talent". Udało mu się wtedy dojść do finału. Podczas jednego z pokazów Goodwin uwolnił się z kaftana bezpieczeństwa, gdy wisząc głową w dół został podpalony na scenie.



W 2020 roku mężczyzna próbował swoich sił w amerykańskiej edycji programu i dotarł do półfinału.