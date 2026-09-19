USA wymierzają Rosji potężny cios. Miedwiediew grozi odpowiedzią

Jan Nalepa

Jan Nalepa

Tego samego dnia, gdy Donald Trump podpisał ustawę o dotkliwych dla Rosji sankcjach, skomentował je Dimitrij Miedwiediew. Były przywódca mocarstwa i bliski sojusznik Władimira Putina napisał, że USA znają tylko język "odstraszenia militarnego".

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Dwóch mężczyzn w garniturach przy stole konferencyjnym z dokumentami, mikrofonem i logo partii w tle.
Dimitrij Miedwiediew odpowiedział na sankcje USA wobec Rosji: Znają jedynie język odstraszania militarnegoContributorGetty Images

"Nawet po drugiej stronie oceanu ludzie słyszą jedynie język bezpośredniego odstraszania militarnego. Właśnie tym językiem powinniśmy odpowiadać na rusofobiczne okrucieństwa, takie jak ustawa zmarłego terrorysty Grahama" - napisał w sobotę na Telegramie były prezydent tego kraju Dmitrij Miedwiediew.

Obecny wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji nawiązał do podpisanej w sobotę przez Donalda Trumpa ustawy, nazwanej imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama, inicjatora tego prawa. Dotyczy ono sankcji na Rosję i nowych ceł na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu.

Ustawa kodyfikuje istniejące dotychczas sankcje przeciwko Rosji i zachęca prezydenta do nałożenia kolejnych m.in. na "flotę cieni". Przede wszystkim daje mu jednak nowe uprawnienia do nakładania ceł w wysokości do 100 proc. na państwa należące do największych importerów rosyjskiej ropy, gazu, oraz tych, które najbardziej umożliwiają jej omijanie restrykcji naftowych, w tym na Chiny, Indie, Węgry czy Słowację.

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Miedwiediew o sankcjach USA. "Słyszą jedynie język bezpośredniego odstraszania militarnego"

Odkąd w 2022 roku Moskwa rozpoczęła pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie, rosyjscy urzędnicy, w tym Władimir Putin, Kijów i jego popleczników określają mianem "terrorystów" - oskarżenia te Ukraina odrzuca jako bezpodstawną propagandę wojenną.

Dmitrij Miedwiediew to bliski sojusznik Putina i jeden z najbardziej antyzachodnich polityków Kremla. Pełnił funkcję prezydenta Rosji w latach 2008-2012 w ramach porozumienia, które pozwoliło Putinowi, jako ówczesnemu premierowi ominąć ograniczenia dotyczące liczby kadencji.

61-letni polityk regularnie atakuje Ukrainę i Zachód w mediach społecznościowych, szerząc propagandę. AFP zauważa, że jego krytycy twierdzą, że te tyrady są próbą utrzymania znaczenia politycznego. Z kolei inni sugerują, że odzwierciedlają sposób myślenia rosyjskich przywódców.

Źródło: AFP

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