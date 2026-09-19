"Nawet po drugiej stronie oceanu ludzie słyszą jedynie język bezpośredniego odstraszania militarnego. Właśnie tym językiem powinniśmy odpowiadać na rusofobiczne okrucieństwa, takie jak ustawa zmarłego terrorysty Grahama" - napisał w sobotę na Telegramie były prezydent tego kraju Dmitrij Miedwiediew.

Obecny wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji nawiązał do podpisanej w sobotę przez Donalda Trumpa ustawy, nazwanej imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama, inicjatora tego prawa. Dotyczy ono sankcji na Rosję i nowych ceł na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu.

Ustawa kodyfikuje istniejące dotychczas sankcje przeciwko Rosji i zachęca prezydenta do nałożenia kolejnych m.in. na "flotę cieni". Przede wszystkim daje mu jednak nowe uprawnienia do nakładania ceł w wysokości do 100 proc. na państwa należące do największych importerów rosyjskiej ropy, gazu, oraz tych, które najbardziej umożliwiają jej omijanie restrykcji naftowych, w tym na Chiny, Indie, Węgry czy Słowację.

Miedwiediew o sankcjach USA. "Słyszą jedynie język bezpośredniego odstraszania militarnego"

Odkąd w 2022 roku Moskwa rozpoczęła pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie, rosyjscy urzędnicy, w tym Władimir Putin, Kijów i jego popleczników określają mianem "terrorystów" - oskarżenia te Ukraina odrzuca jako bezpodstawną propagandę wojenną.

Dmitrij Miedwiediew to bliski sojusznik Putina i jeden z najbardziej antyzachodnich polityków Kremla. Pełnił funkcję prezydenta Rosji w latach 2008-2012 w ramach porozumienia, które pozwoliło Putinowi, jako ówczesnemu premierowi ominąć ograniczenia dotyczące liczby kadencji.

61-letni polityk regularnie atakuje Ukrainę i Zachód w mediach społecznościowych, szerząc propagandę. AFP zauważa, że jego krytycy twierdzą, że te tyrady są próbą utrzymania znaczenia politycznego. Z kolei inni sugerują, że odzwierciedlają sposób myślenia rosyjskich przywódców.

Źródło: AFP



