USA wycofują się z organizacji. Poszli w ślady Rosji i Białorusi

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Administracja Donalda Trumpa wycofała Stany Zjednoczone z Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO), działającej przy Radzie Europy. Waszyngton uzasadnił decyzję brakiem "namacalnych korzyści dla bezpieczeństwa narodowego USA". To kolejny ruch amerykańskiej administracji ograniczający zaangażowanie w międzynarodowe i wielostronne organizacje.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Trump
Administracja Donalda Trumpa wycofała USA z GRECO (zdj. ilustracyjne)shutterstockEast News

W skrócie

  • Administracja Donalda Trumpa zdecydowała o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z Grupy Państw Przeciwko Korupcji przy Radzie Europy, argumentując to brakiem korzyści dla bezpieczeństwa narodowego USA.
  • Rada Europy podkreśliła, że Stany Zjednoczone miały znaczący wkład w działalność grupy oraz zadeklarowała gotowość do przyszłej współpracy.
  • Decyzja o opuszczeniu GRECO jest elementem szerszego ograniczania zaangażowania USA w organizacje międzynarodowe, obejmującego również wystąpienie z innych struktur takich jak WHO czy Rada Praw Człowieka ONZ.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Rada Europy poinformowała we wtorek, że dzień wcześniej Stany Zjednoczone oficjalnie powiadomiły ją o wystąpieniu z GRECO, czyli organizacji, która monitoruje przestrzeganie standardów antykorupcyjnych i ocenia działania państw w zakresie zapobiegania korupcji oraz jej zwalczania.

USA były członkiem GRECO od 20 września 2000 roku. Członkostwo w grupie nie jest ograniczone do państw należących do Unii Europejskiej. Wcześniej z organizacji wycofały się jedynie Rosja i Białoruś.

Waszyngton wskazuje na bezpieczeństwo. "Era pustych czeków"

Departament Stanu potwierdził decyzję o wystąpieniu z GRECO. Amerykańska administracja argumentuje, że uczestnictwo w organizacji, które wiąże się z corocznym wkładem finansowym, "nie zapewnia namacalnych korzyści dla bezpieczeństwa narodowego USA".

Zobacz również:

Donald Trump podczas wtorkowego przemówienia na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Świat

Niemcy zdecydowanie odpowiadają Trumpowi. "Oczywiście odrzucamy"

Jan Nalepa
Jan Nalepa

"Era wypisywania pustych czeków na rzecz międzynarodowych biurokracji dobiegła końca" - przekazał Departament Stanu w komunikacie cytowanym przez Associated Press.

Waszyngton zapowiedział jednocześnie, że zamiast udziału w tego typu strukturach będzie stawiał na inne narzędzia walki z korupcją. W komunikacie wymieniono m.in. ograniczenia wizowe, sankcje oraz ukierunkowaną pomoc zagraniczną.

Według Departamentu Stanu mają one służyć m.in. wzmacnianiu zagranicznych śledztw dotyczących korupcji w przypadkach, gdy przestępstwa te bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu lub dobrobytowi Stanów Zjednoczonych.

USA wycofują się z GRECO. Rada Europy odpowiada, "cenny wkład"

Rada Europy podkreśliła, że Stany Zjednoczone wnosiły "cenny wkład" w działalność GRECO oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących zapobiegania korupcji i jej zwalczania.

"GRECO pozostaje otwarte na wznowienie w przyszłości współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w celu wspierania wspólnych wysiłków na rzecz zapobiegania korupcji, wzmacniania uczciwości i utrzymania praworządności" - przekazano w oświadczeniu.

Zobacz również:

Iran z jasnym komunikatem do USA ws. odblokowania cieśniny Ormuz. Na zdj. Donald Trump i Abbas Aragczi
Bliski Wschód

Apel od zaciekłego wroga, adresatem Trump. "Warunki są jasne"

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

GRECO działa od 1999 roku. Grupa została utworzona przez Radę Europy, aby monitorować przestrzeganie standardów antykorupcyjnych. Jej działalność opiera się m.in. na ocenie działań państw i wydawaniu rekomendacji dotyczących ograniczania korupcji.

Decyzja USA wpisuje się w szersze wycofywanie z organizacji

Wystąpienie z GRECO nastąpiło tydzień po tym, jak Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poinformowała o odmowie zaproszenia jej przedstawicieli do obserwowania listopadowych wyborów parlamentarnych w USA. Według AP stanowi to odejście od dotychczasowej praktyki.

Administracja Trumpa wcześniej wycofała Stany Zjednoczone z szeregu międzynarodowych struktur. Wśród nich znalazły się m.in. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Rada Praw Człowieka ONZ. Waszyngton rozważa również kolejne kroki dotyczące ograniczenia udziału w organizacjach wielostronnych.

W styczniu USA wystąpiły także z kolejnego organu Rady Europy - Komisji Weneckiej, która pełni funkcję doradczą w kwestiach prawa konstytucyjnego. Jak podkreśla AP, wycofanie z GRECO jest więc następnym krokiem ograniczającym amerykańskie zaangażowanie w struktury międzynarodowe.

Źródło: AP

Zobacz również:

Według medialnych ustaleń w negocjacjach między USA a Iranem notowane są niewielkie postępy
Bliski Wschód

Przełomu nie będzie, na nowo wybuchnie wojna? "Prawdopodobieństwo rośnie"

Marta Stępień
Marta Stępień


"Polityczny WF": Baza USA w Polsce. Czy prawica podstawiła rządowi nogę?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze