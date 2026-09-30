W skrócie Administracja Donalda Trumpa zdecydowała o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z Grupy Państw Przeciwko Korupcji przy Radzie Europy, argumentując to brakiem korzyści dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Rada Europy podkreśliła, że Stany Zjednoczone miały znaczący wkład w działalność grupy oraz zadeklarowała gotowość do przyszłej współpracy.

Decyzja o opuszczeniu GRECO jest elementem szerszego ograniczania zaangażowania USA w organizacje międzynarodowe, obejmującego również wystąpienie z innych struktur takich jak WHO czy Rada Praw Człowieka ONZ.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Rada Europy poinformowała we wtorek, że dzień wcześniej Stany Zjednoczone oficjalnie powiadomiły ją o wystąpieniu z GRECO, czyli organizacji, która monitoruje przestrzeganie standardów antykorupcyjnych i ocenia działania państw w zakresie zapobiegania korupcji oraz jej zwalczania.

USA były członkiem GRECO od 20 września 2000 roku. Członkostwo w grupie nie jest ograniczone do państw należących do Unii Europejskiej. Wcześniej z organizacji wycofały się jedynie Rosja i Białoruś.

Waszyngton wskazuje na bezpieczeństwo. "Era pustych czeków"

Departament Stanu potwierdził decyzję o wystąpieniu z GRECO. Amerykańska administracja argumentuje, że uczestnictwo w organizacji, które wiąże się z corocznym wkładem finansowym, "nie zapewnia namacalnych korzyści dla bezpieczeństwa narodowego USA".

"Era wypisywania pustych czeków na rzecz międzynarodowych biurokracji dobiegła końca" - przekazał Departament Stanu w komunikacie cytowanym przez Associated Press.

Waszyngton zapowiedział jednocześnie, że zamiast udziału w tego typu strukturach będzie stawiał na inne narzędzia walki z korupcją. W komunikacie wymieniono m.in. ograniczenia wizowe, sankcje oraz ukierunkowaną pomoc zagraniczną.

Według Departamentu Stanu mają one służyć m.in. wzmacnianiu zagranicznych śledztw dotyczących korupcji w przypadkach, gdy przestępstwa te bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu lub dobrobytowi Stanów Zjednoczonych.

USA wycofują się z GRECO. Rada Europy odpowiada, "cenny wkład"

Rada Europy podkreśliła, że Stany Zjednoczone wnosiły "cenny wkład" w działalność GRECO oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących zapobiegania korupcji i jej zwalczania.

"GRECO pozostaje otwarte na wznowienie w przyszłości współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w celu wspierania wspólnych wysiłków na rzecz zapobiegania korupcji, wzmacniania uczciwości i utrzymania praworządności" - przekazano w oświadczeniu.

GRECO działa od 1999 roku. Grupa została utworzona przez Radę Europy, aby monitorować przestrzeganie standardów antykorupcyjnych. Jej działalność opiera się m.in. na ocenie działań państw i wydawaniu rekomendacji dotyczących ograniczania korupcji.

Decyzja USA wpisuje się w szersze wycofywanie z organizacji

Wystąpienie z GRECO nastąpiło tydzień po tym, jak Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poinformowała o odmowie zaproszenia jej przedstawicieli do obserwowania listopadowych wyborów parlamentarnych w USA. Według AP stanowi to odejście od dotychczasowej praktyki.

Administracja Trumpa wcześniej wycofała Stany Zjednoczone z szeregu międzynarodowych struktur. Wśród nich znalazły się m.in. Światowa Organizacja Zdrowia oraz Rada Praw Człowieka ONZ. Waszyngton rozważa również kolejne kroki dotyczące ograniczenia udziału w organizacjach wielostronnych.

W styczniu USA wystąpiły także z kolejnego organu Rady Europy - Komisji Weneckiej, która pełni funkcję doradczą w kwestiach prawa konstytucyjnego. Jak podkreśla AP, wycofanie z GRECO jest więc następnym krokiem ograniczającym amerykańskie zaangażowanie w struktury międzynarodowe.

Źródło: AP



