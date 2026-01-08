W skrócie Donald Trump podpisał memorandum o wycofaniu USA z 66 międzynarodowych organizacji, w tym wielu agencji ONZ.

Decyzję uzasadniono chęcią obrony suwerenności USA i ochroną interesów narodowych przed wpływami zewnętrznymi.

Wyjście obejmuje też instytucje zajmujące się zmianami klimatu, zagrożeniami hybrydowymi i nierozprzestrzenianiem broni masowego rażenia.

Decyzja jest wynikiem nakazanego przez Trumpa w 2025 roku przeglądu, mającego ustalić, czy członkostwo USA w organizacjach międzynarodowych leży w interesie USA.

"Administracja Trumpa uznała, że te instytucje są zbyteczne, źle zarządzane, niepotrzebne, marnotrawne, źle prowadzone, zawłaszczone przez interesy podmiotów realizujących własne cele sprzeczne z naszymi lub stanowiące zagrożenie dla suwerenności, wolności i ogólnego dobrobytu naszego narodu" - podał Departament Stanu w oświadczeniu.

USA. Administracja Trumpa rezygnuje z 66 organizacji

Wymienione w memorandum organizacje to w większości mniejsze lub wąsko wyspecjalizowane organizacje, agencje i komisje. 31 z nich do agencje ONZ, zaś 35 to inne organizacje.

Wśród tych pierwszych jest m.in. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), a wśród drugich Europejskie Centrum Doskonałości ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym (Hybrid CoE), Komisja Wenecka Rady Europy, Globalne Forum Antyterrorystyczne, czy Centrum Nauki i Technologii w Ukrainie, zajmujące się problematyką nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Środowa decyzja jest już kolejnym krokiem administracji Trumpa zmniejszającym zaangażowanie USA w międzynarodowe inicjatywy.

Już na początku drugiej kadencji Trump zdecydował o wyjściu m.in. ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

- WHO nas oszukiwało, wszyscy oszukiwali USA. To już się nie będzie dziać - powiedział wówczas nowo zaprzysiężony prezydent USA.

Jego zdaniem organizacja nie poradziła sobie z pandemią COVID-19 i nie radzi sobie z innymi kryzysami, a Stany Zjednoczone były zobligowane do realizowania "nieuczciwych i uciążliwych płatności".

USA opuściły UNESCO. Donald Trump zdecydował

W lipcu 2025 roku prezydent Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z UNESCO.

- To organizacja wspierająca woke, (...) inicjatywy kulturowe i społeczne całkowicie oderwane od zdroworozsądkowej polityki, na którą Amerykanie zagłosowali w listopadzie 2024 r. - przekazała wtedy dziennikowi "New York Post" Anna Kelly, zastępczyni rzeczniczki Białego Domu.

"Uzasadniając decyzję o wyjściu z UNESCO, Biały Dom wskazał na rzekome prochińskie oraz propalestyńskie nastawienie tej instytucji" - informuje "NYP".

"UNESCO użyło Rady Wykonawczej, by narzucić antyizraelskie i antyżydowskie działania, w tym oznaczenie świętych żydowskich miejsc jako 'światowego dziedzictwa palestyńskiego'" - przekazał w lipcu dziennikowi anonimowo jeden z urzędników z Białego Domu.

