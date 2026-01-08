USA wycofują się z dziesiątek organizacji. Nowa decyzja Trumpa

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Prezydent USA Donald Trump podpisał memorandum o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z 66 organizacji, agencji i komisji międzynarodowych. Decyzja obejmuje głównie instytucje systemu ONZ, ale także m.in. ciała zajmujące się przeciwdziałaniem zagrożeniom hybrydowym i nierozprzestrzenianiem broni masowego rażenia. Biały Dom tłumaczy ten ruch obroną amerykańskiej suwerenności i interesów narodowych.

Mężczyzna w garniturze i niebieskim krawacie stoi na tle niebieskiej zasłony oraz flagi z herbem Stanów Zjednoczonych.
Donald Trump podpisał memorandum. Wycofuje USA z 66 organizacjiPOU / Zuma Press / Pool/ABACA / Abaca Press Agencja FORUM

W skrócie

  • Donald Trump podpisał memorandum o wycofaniu USA z 66 międzynarodowych organizacji, w tym wielu agencji ONZ.
  • Decyzję uzasadniono chęcią obrony suwerenności USA i ochroną interesów narodowych przed wpływami zewnętrznymi.
  • Wyjście obejmuje też instytucje zajmujące się zmianami klimatu, zagrożeniami hybrydowymi i nierozprzestrzenianiem broni masowego rażenia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Decyzja jest wynikiem nakazanego przez Trumpa w 2025 roku przeglądu, mającego ustalić, czy członkostwo USA w organizacjach międzynarodowych leży w interesie USA.

"Administracja Trumpa uznała, że te instytucje są zbyteczne, źle zarządzane, niepotrzebne, marnotrawne, źle prowadzone, zawłaszczone przez interesy podmiotów realizujących własne cele sprzeczne z naszymi lub stanowiące zagrożenie dla suwerenności, wolności i ogólnego dobrobytu naszego narodu" - podał Departament Stanu w oświadczeniu.

USA. Administracja Trumpa rezygnuje z 66 organizacji

Wymienione w memorandum organizacje to w większości mniejsze lub wąsko wyspecjalizowane organizacje, agencje i komisje. 31 z nich do agencje ONZ, zaś 35 to inne organizacje.

Wśród tych pierwszych jest m.in. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC), a wśród drugich Europejskie Centrum Doskonałości ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Hybrydowym (Hybrid CoE), Komisja Wenecka Rady Europy, Globalne Forum Antyterrorystyczne, czy Centrum Nauki i Technologii w Ukrainie, zajmujące się problematyką nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Środowa decyzja jest już kolejnym krokiem administracji Trumpa zmniejszającym zaangażowanie USA w międzynarodowe inicjatywy.

Już na początku drugiej kadencji Trump zdecydował o wyjściu m.in. ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Zobacz również:

Donald Trump odwołuje kilkudziesięciu ambasadorów
Świat

Czystki w amerykańskiej dyplomacji. Trump masowo odwołał ambasadorów

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

    - WHO nas oszukiwało, wszyscy oszukiwali USA. To już się nie będzie dziać - powiedział wówczas nowo zaprzysiężony prezydent USA.

    Jego zdaniem organizacja nie poradziła sobie z pandemią COVID-19 i nie radzi sobie z innymi kryzysami, a Stany Zjednoczone były zobligowane do realizowania "nieuczciwych i uciążliwych płatności".

    USA opuściły UNESCO. Donald Trump zdecydował

    W lipcu 2025 roku prezydent Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z UNESCO.

    - To organizacja wspierająca woke, (...) inicjatywy kulturowe i społeczne całkowicie oderwane od zdroworozsądkowej polityki, na którą Amerykanie zagłosowali w listopadzie 2024 r. - przekazała wtedy dziennikowi "New York Post" Anna Kelly, zastępczyni rzeczniczki Białego Domu.

    "Uzasadniając decyzję o wyjściu z UNESCO, Biały Dom wskazał na rzekome prochińskie oraz propalestyńskie nastawienie tej instytucji" - informuje "NYP".

    "UNESCO użyło Rady Wykonawczej, by narzucić antyizraelskie i antyżydowskie działania, w tym oznaczenie świętych żydowskich miejsc jako 'światowego dziedzictwa palestyńskiego'" - przekazał w lipcu dziennikowi anonimowo jeden z urzędników z Białego Domu.

    Zobacz również:

    Giorgia Meloni i Emmanuel Macron "knują" za placami Donalda Trumpa
    Świat

    Europa zaskoczyła Donalda Trumpa i... w końcu go posłuchała

    Jakub Krzywiecki
    Jakub Krzywiecki
    "Polityczny WF": Czy to nowa gwiazda PiS? Typują go na "technicznego premiera"INTERIA.PL

    Najnowsze