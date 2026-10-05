W skrócie Stany Zjednoczone zabrały wszystkie swoje bombowce dalekiego zasięgu z brytyjskiej bazy RAF Fairford.

Według "The Wall Street Journal" powodem były obawy, że jednostka może być celem potencjalnego zamachu.

W pobliżu bazy RAF Fairford 27 września zatrzymano osoby podejrzane o przygotowywanie aktu terrorystycznego, które zostały później zwolnione za kaucją.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Pentagon potwierdził, że amerykańskie bombowce B-1 zostały wycofane z bazy Królewskich Sił Zbrojnych w pobliżu Fairford.

"Chociaż bezpieczeństwo operacyjne uniemożliwiało nam potwierdzenie przerzucenia naszych zasobów i sił w czasie rzeczywistym, możemy teraz przyznać, że wszystkie amerykańskie bombowce rozmieszczone na RAF Fairford zostały ponownie rozmieszczone na swoich macierzystych bazach w Stanach Zjednoczonych" - przekazał urzędnik Departamentu Wojny USA w oświadczeniu dla agencji Reutera.

Amerykańskie bombowce wycofane z Wielkiej Brytanii

RAF Fairford wykorzystywano jako bazę startową dla amerykańskich bombowców dalekiego zasięgu biorących udział w wojnie z Iranem. Brytyjski rząd zezwolił na użycie jednostki do "obronnych" uderzeń wymierzonych w irańskie zdolności rakietowe.

Baza ta była jednocześnie preferowaną przez amerykańskie siły "wysuniętą lokalizacją operacyjną". Oznacza to miejsce, gdzie bombowce mogły szybko przylecieć, zatankować, przezbroić się i wystartować do misji bliżej potencjalnego pola walki.

Wielka Brytania. Podejrzenie zamachu na bazę, Trump zaskoczony postawą Brytyjczyków

USA nie wskazały powodu wycofania z brytyjskiej bazy. Jak podały BBC i "The Wall Street Journal", na decyzję mógł natomiast wpłynąć incydent z 27 września, kiedy policja otrzymała zgłoszenie o trzech "podejrzanych pojazdach" w pobliżu RAF Fairford.

Po zawiadomieniu służby aresztowały pięciu obywateli Wielkiej Brytanii pod zarzutem przestępstw związanych z użyciem materiałów wybuchowych, a później także pod zarzutem przygotowania zamachu terrorystycznego na obiekt wojskowy. W ubiegły czwartek w sprawie zatrzymano kolejnego mężczyznę. Wszyscy zostali jednak zwolnieni z aresztów za kaucją.

Prezydent USA Donald Trump krytykował uwolnienie podejrzanych, twierdząc, że osoby zaangażowane w spisek planowały wyrządzić "duże szkody". Sekretarz stanu Marco Rubio podkreślał natomiast, że incydent został zainicjowany przez "podmiot z zagranicy".

Źródła: "The Wall Street Journal", Reuters, BBC



