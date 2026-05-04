USA wycofają część żołnierzy z Niemiec. Media o szczegółach operacji
W ramach zapowiadanej redukcji części wojsk w Niemczech armia USA zamierza wycofać 5 tys. żołnierzy z Vilseck w Bawarii - poinformowały w poniedziałek dziennik "Bild" i rozgłośnia Bayerischer Rundfunk. Według ustaleń baza Rose Barracks ma cały czas funkcjonować. Pozostanie w niej co najmniej 8 tys. amerykańskich wojskowych.
W skrócie
- Armia Stanów Zjednoczonych planuje wycofać 5 tysięcy żołnierzy z Vilseck, ale baza Rose Barracks nadal będzie funkcjonować.
- Lokalne władze Vilseck wyraziły obawy dotyczące negatywnego wpływu redukcji liczby żołnierzy USA na gospodarkę miasta.
- Decyzja o wycofaniu części wojsk z Niemiec zapadła po krytyce wojny z Iranem przez kanclerza Friedricha Merza.
W Vilseck w Górnym Palatynacie, w bawarskiej bazie Rose Barracks, stacjonuje na stałe 2. Pułk Kawalerii armii USA. To jednostka wyposażona w kołowe transportery opancerzone Stryker.
Rose Barracks to część garnizonu US Army Garrison Bavaria, powiązana z poligonem Grafenwoehr, największym amerykańskim poligonem wojskowym poza terytorium USA - podkreślił portal tygodnika "Spiegel".
Jak podały "Bild" i nadawca publiczny Bayerischer Rundfunk, baza w Vilseck nie zostanie zamknięta. W kompleksie Grafenwoehr-Vilseck ma pozostać co najmniej 8 tys. żołnierzy USA - poinformowano.
"To dla nas cios". Burmistrz Vilseck domaga się działań po ruchu USA
Na doniesienia o wycofaniu części wojsk zareagował burmistrz Vilseck Thorsten Graedler. - To dla nas poważny cios - powiedział w wywiadzie dla Bayerischer Rundfunk. Zaznaczył, że należy teraz podjąć wszelkie możliwe działania, aby skłonić Amerykanów do zmiany decyzji.
Bawarski nadawca publiczny zwrócił uwagę, że armia USA w ostatnim czasie znacząco inwestowała w infrastrukturę w Vilseck, przede wszystkim z myślą o rodzinach amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Bawarii. Do końca lata ma tam powstać około 36 nowych mieszkań.
Armia USA w Niemczech. Media wskazują, skąd Pentagon wycofa oddziały
W Vilseck mieszka około 5 tys. amerykańskich żołnierzy, a wraz z rodzinami w rejonie południowej części poligonu Grafenwoehr i okolicach przebywa ponad 10 tys. Amerykanów.
Lokalne władze obawiają się, że ewentualne ograniczenie obecności wojsk USA mocno uderzy w gospodarkę miasta, od lat uzależnioną od amerykańskiej obecności.
Grafenwoehr i Vilseck w Bawarii należą do największych kompleksów wojskowych USA w Niemczech, a tamtejszy poligon Grafenwoehr jest największym stałym ośrodkiem szkoleniowym armii USA w Europie.
USA redukują oddziały w Niemczech. Pentagon o szczegółach
Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa z Niemiec około 5 tys. żołnierzy. Obecnie w tym kraju stacjonuje od 35 do 40 tys. wojskowych USA.
Decyzję o zmniejszeniu liczebności amerykańskich wojsk w Niemczech ogłoszono po tym, gdy prezydent Donald Trump ostro zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Friedricha Merza.
Szef niemieckiego rządu zapewnił w niedzielę, że mimo różnic zdań w sprawie Iranu Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Niemiec w NATO, a rozmowy o redukcji wojsk trwają od dawna i nie mają związku z jego sporem z Trumpem.