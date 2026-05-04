W skrócie Armia Stanów Zjednoczonych planuje wycofać 5 tysięcy żołnierzy z Vilseck, ale baza Rose Barracks nadal będzie funkcjonować.

Lokalne władze Vilseck wyraziły obawy dotyczące negatywnego wpływu redukcji liczby żołnierzy USA na gospodarkę miasta.

Decyzja o wycofaniu części wojsk z Niemiec zapadła po krytyce wojny z Iranem przez kanclerza Friedricha Merza.

W Vilseck w Górnym Palatynacie, w bawarskiej bazie Rose Barracks, stacjonuje na stałe 2. Pułk Kawalerii armii USA. To jednostka wyposażona w kołowe transportery opancerzone Stryker.

Rose Barracks to część garnizonu US Army Garrison Bavaria, powiązana z poligonem Grafenwoehr, największym amerykańskim poligonem wojskowym poza terytorium USA - podkreślił portal tygodnika "Spiegel".

Jak podały "Bild" i nadawca publiczny Bayerischer Rundfunk, baza w Vilseck nie zostanie zamknięta. W kompleksie Grafenwoehr-Vilseck ma pozostać co najmniej 8 tys. żołnierzy USA - poinformowano.

"To dla nas cios". Burmistrz Vilseck domaga się działań po ruchu USA

Na doniesienia o wycofaniu części wojsk zareagował burmistrz Vilseck Thorsten Graedler. - To dla nas poważny cios - powiedział w wywiadzie dla Bayerischer Rundfunk. Zaznaczył, że należy teraz podjąć wszelkie możliwe działania, aby skłonić Amerykanów do zmiany decyzji.

Bawarski nadawca publiczny zwrócił uwagę, że armia USA w ostatnim czasie znacząco inwestowała w infrastrukturę w Vilseck, przede wszystkim z myślą o rodzinach amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Bawarii. Do końca lata ma tam powstać około 36 nowych mieszkań.

Armia USA w Niemczech. Media wskazują, skąd Pentagon wycofa oddziały

W Vilseck mieszka około 5 tys. amerykańskich żołnierzy, a wraz z rodzinami w rejonie południowej części poligonu Grafenwoehr i okolicach przebywa ponad 10 tys. Amerykanów.

Lokalne władze obawiają się, że ewentualne ograniczenie obecności wojsk USA mocno uderzy w gospodarkę miasta, od lat uzależnioną od amerykańskiej obecności.

Grafenwoehr i Vilseck w Bawarii należą do największych kompleksów wojskowych USA w Niemczech, a tamtejszy poligon Grafenwoehr jest największym stałym ośrodkiem szkoleniowym armii USA w Europie.

USA redukują oddziały w Niemczech. Pentagon o szczegółach

Pentagon ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy wycofa z Niemiec około 5 tys. żołnierzy. Obecnie w tym kraju stacjonuje od 35 do 40 tys. wojskowych USA.

Decyzję o zmniejszeniu liczebności amerykańskich wojsk w Niemczech ogłoszono po tym, gdy prezydent Donald Trump ostro zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Friedricha Merza.

Szef niemieckiego rządu zapewnił w niedzielę, że mimo różnic zdań w sprawie Iranu Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Niemiec w NATO, a rozmowy o redukcji wojsk trwają od dawna i nie mają związku z jego sporem z Trumpem.

