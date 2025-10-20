W skrócie Senat USA wstrzymuje decyzję o sankcjach wobec Rosji, oczekując na spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem w Budapeszcie.

Przywódcy nie ogłosili jeszcze konkretnej daty rozmów, jednak mają one odbyć się w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Projekt sankcji obejmuje m.in. sektor bankowy, energetyczny oraz znaczące cła na państwa sprowadzające rosyjską ropę i gaz.

John Thune powiedział dziennikarzom, że Biały Dom chce sprawdzić, czy spotkanie z Putinem w Budapeszcie będzie owocne. - Jeśli nie, to nadal uważam, że ustawa o sankcjach to narzędzie prezydenta, którego może użyć przeciwko Rosjanom, żeby zmusić ich do rozmów (w sprawie pokoju w Ukrainie - red.) - mówił.

- Ale przynajmniej na razie się zatrzymujemy - oświadczył polityk, cytowany przez reportera portalu Punchbowl News, zajmującego się amerykańskim Kongresem.

Sankcje dla Rosji wstrzymane. Efekt rozmowy Trump-Putin

W ubiegłym tygodniu Thune zapowiedział, że "przyszedł czas" na przyjęcie zalegającego od pół roku projektu sankcji.

W czwartek Trump stwierdził, że Thune powiedział tak, bo jeszcze nie słyszał o rozmowie telefonicznej z Putinem, którą przeprowadził tamtego dnia. Dodał, że sankcje mogą okazać się niepotrzebne do zawarcia pokoju.

- Porozmawiam z nim (Thune'em - red.) i przewodniczącym (Izby Reprezentantów) Mike'iem Johnsonem. Porozmawiam z nimi trochę później i opowiem im o tym, a my podejmiemy właściwą decyzję. Nie jestem przeciwny niczemu. Mówię tylko, że to może nie być idealny moment (na sankcje - red.). Może to nastąpić za tydzień lub dwa - tłumaczył prezydent.

W oczekiwaniu na szczyt w Budapeszcie

Pauza ma potrwać do czasu spotkania Trumpa z Putinem w Budapeszcie. Nie ogłoszono jeszcze daty tego spotkania, lecz Trump zapowiadał, że dojdzie do niego w ciągu dwóch tygodni.

Projekt, mimo poparcia ponad 80 proc. senatorów, tkwi w "zamrażarce", bo republikanie czekają na zgodę Białego Domu. Przewiduje nałożenie sankcji na szereg podmiotów w sektorze bankowym i energetycznym Rosji oraz jej "flotę cieni", a także 500-proc. cła na państwa sprowadzające rosyjską ropę naftową i gaz ziemny.

