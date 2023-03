USA: Wpadł do przemysłowej betoniarki. Mężczyzna nie żyje

Mężczyzna, który pracował przy betoniarce, wpadł do maszyny. Do zdarzenia doszło w jednej z fabryk na Florydzie w USA - donosi "Miami Herald". Niestety pracownik nie przeżył. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.

Zdjęcie Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie fabryki Foley Products / Foley Products Company / YouTube