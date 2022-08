USA: Wiozła nagiego mężczyznę. Zorientowała się, gdy dojechała do pracy

Oprac.: Paweł Basiak Świat

Mieszkanka Providence na Rhode Island, jak codziennie wsiadła do swojego auta i pojechała do pracy do oddalonego o ok. 50 km Easton w Massachusetts. Dopiero po dotarciu do miejsca docelowego kierująca zdała sobie sprawę, że w samochodzie oprócz niej, był ktoś jeszcze. Z tyłu jej chevroleta spał nagi mężczyzna.

Zdjęcie Mężczyzna spał z tyłu auta / freestocks-photos / pixabay.com