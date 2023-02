USA: Wielka bójka podczas meczu koszykówki. Zginął 60-latek

60-latek z obrażeniami trafił do szpitala, gdzie później zmarł po tym, jak został ranny w trakcie bójki. Doszło do niej podczas meczu koszykówki dwóch drużyn ze szkół średnich w stanie Vermont w USA. Brało w niej udział co najmniej kilkanaście osób - zarówno dzieci jak i dorosłych. Nie jest obecnie jasne, co doprowadziło do eskalacji przemocy. Sprawę wyjaśnia policja.

Zdjęcie Bójka podczas szkolnego meczu koszykówki w USA / NBC News / YouTube