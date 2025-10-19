W skrócie Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Europa powinna całkowicie odejść od rosyjskich surowców energetycznych, a Stany Zjednoczone deklarują gotowość do dostarczenia alternatywnych dostaw gazu i ropy.

Ukraina przedstawia USA propozycje dotyczące rozwoju infrastruktury energetycznej oraz prowadzi intensywne negocjacje ws. wsparcia energetyki, również z innymi krajami regionu.

Nie wszystkie kraje UE popierają szybkie embargo na rosyjski gaz - Słowacja i Węgry są przeciwne, a niektóre państwa nadal kupują rosyjski LNG.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- W Europie nie powinno być żadnych rosyjskich surowców energetycznych, a sygnały z Ameryki są teraz jasne: są gotowi dostarczyć do Europy tyle gazu i ropy, by zastąpić rosyjskie dostawy - powiedział Wołodymyr Zełenski.

Jak dodał prezydent Ukrainy, "w naszym regionie jest potrzebna infrastruktura, jest potrzebny potencjał, który może znacznie bardziej pomóc w uzyskaniu przez Europę niezależności energetycznej".

- Przedstawiliśmy Ameryce nasze propozycje dotyczące infrastruktury gazowej, energetyki jądrowej i niektórych innych projektów. Pracujemy nad szczegółami - dodał Zełenski.

Koniec z rosyjskim gazem i ropą w Europie? USA mogą dostarczyć surowce

Prezydent Ukrainy poinformował, że otrzymał raporty dotyczące negocjacji w sprawie dostaw gazu dla Ukrainy i wsparcia dla energetyki, której obiekty bombarduje Rosja.

- Mamy znaczące wyniki zarówno w Ameryce, jak i na Słowacji. W sferze energetyki mamy wspólną wizję również z naszymi innymi partnerami - powiadomił.

Zełenski poinformował, że niemal codziennie komunikuje się z przywódcami krajów partnerskich, "abyśmy mieli wspólne stanowisko; wszyscy w Europie w sprawie wywierania presji na Rosję, właściwej presji".

- Nie damy agresorowi nic za darmo i niczego im nie wybaczymy. Wyraźnie widzimy, że Rosja stanowi długotrwałe zagrożenie. Dlatego w Europie potrzebujemy długotrwałej współpracy i realnych rezultatów zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, aby ludzie mogli żyć - podkreślił Zełenski.

Rosyjskie surowce energetyczne płyną do Europy. Słowacja i Węgry nie chcą zmian

Minister energii USA Chris Wright oświadczył 25 września, że całość dostaw rosyjskiego gazu do Europy można zastąpić amerykańskim skroplonym gazem ziemnym (LNG). Jak dodał, Waszyngton chce, by stało się to szybciej, niż planuje Komisja Europejska.

Unijni ministrowie energii w poniedziałek mają przyjąć stanowisko w sprawie stopniowego zakazu importu rosyjskiego gazu i ropy do UE. Przeciwne temu Słowacja i Węgry nie mogą zablokować rozporządzenia w tej sprawie. Mogą natomiast sprzeciwić się 19. pakietowi sankcji, który przewiduje zakaz importu LNG od 2027 roku.

Według KE rosyjski LNG w Europie nadal kupują: Belgia, Holandia, Francja, Hiszpania i Portugalia. Z kolei gazociągami gaz sprowadzają: Grecja, Węgry i Słowacja.

''Prezydenci i premierzy''. Lot Putina na spotkanie z Trumpem nad Polską? Komorowski: Putin jest zbrodniarzem i należy go zatrzymać Polsat News Polsat News