Zgodnie z zapowiedziami import miał zostać wznowiony 7 lipca, ale we wtorek meksykańskie służby zgłosiły nowy przypadek występowania groźnego pasożyta . Departament Rolnictwa USA podał, że muchę śrubową zaobserwowano w Ixhuatlan de Madero w stanie Veracruz , około 250 km na północ od obecnego miejsca notowania szkodnika i 600 km na południe od granicy amerykańsko-meksykańskiej.

"To nowe wykrycie na północy nastąpiło około dwa miesiące po zgłoszeniu przypadków w Oaxaca i Veracruz , niecałe 1100 km od granicy z USA, co spowodowało zamknięcie naszych portów dla meksykańskiego bydła, bizonów i koni 11 maja 2025 roku" - przypomniał resort.

Prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum w reakcji na decyzję USA powiedziała w czwartek, że ponowne wstrzymanie importu bydła z jej kraju to "przesada".

Departament przypomniał, że jeszcze w czerwcu zainicjowała ona plan zwalczania populacji muchy śrubowej poprzez zahamowanie procesu rozmnażania pasożyta. W tym celu nad Meksykiem i częścią Teksasu zrzucone miały zostać miliardy wysterylizowanych samców much .

Mucha śrubowa (Cochliomyia hominivorax) i jej mięsożerne larwy zostały pokonane pod koniec lat 90. w Ameryce Środkowej. Dziesiątkowały one bydło, świnie i konie, a przemysłowa hodowla zwierząt stanęła na krawędzi. Muchy i larwy stanowią śmiertelne zagrożenie także dla człowieka, m.in. z powodu infekcji i przenoszonych chorób.

Mucha śrubowa to bliska krewna muchy domowej i znanej z Afryki muchy tse-tse. Ma ostre zęby, którymi wgryzają się w tkanki i dosłownie wwierca się w ofiarę. Im bardziej próbuje się ją usunąć, tym głębiej się wwierca. Gdy chmara much obsiądzie krowę, żeruje na niej aż do jej śmierci.