Jednym z najbardziej dotkniętych tą "największą serią tornad, jak kiedykolwiek w dziejach przeszła przez centrum kraju", jest stan Kentucky, gdzie zginęło kilkudziesięciu ludzi a wiele domów legło w gruzach. W obliczu ogromnych zniszczeń i strat prezydent Joe Biden ogłosił w Kentucky stan klęski żywiołowej, co pozwoli uruchomić federalne środki rządowe na pomoc dla zrujnowanego regionu.

Poszukiwania wśród gruzów

W całym stanie zginęło co najmniej 70 osób. Większa część z nich to pracownicy zakładów produkcji świec w Mayfield. Spod gruzów zawalonej hali produkcyjnej do niedzieli wczesnym ranem wydobyto 40 osób, za zaginionych uznaje się wciąż około 60 osób z załogi tej fabryki.

Obecny na miejscu gubernator stanu Kentucky Andy Beshear nie wierzy w możliwość uratowania kolejnych osób. - Wszystko pokrywa 4,5-metrowa, solidna warstwa metalu, a na niej samochody i beczki ze żrącymi chemikaliami. To będzie prawdziwy cud, jeśli uda się znaleźć kogoś żywego - powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Osoby, które wydobyto spod zwałów metalu i betonu, udało się zlokalizować dzięki sms-om i wiadomościom publikowanym na Facebooku.

Zniszczone miasteczko i magazyn Amazonu

Jedno z tornad, które niszczyło do szczętu niemal wszystko na swej drodze ciągnącej się na przestrzeni blisko 365 km, zmiotło z powierzchni ziemi prawie całe miasteczko Dawson Springs. - O jedną przecznicę od domu moich dziadków nie ma już żadnego stojącego domu. Nawet nie wiemy, gdzie są ci wszyscy ludzie - powiedział w niedzielę rano wywodzący się z Partii Demokratycznej gubernator Beshear.

Z powodu tornada legł w gruzy również magazyn grupy Amazon w Edwardsville w stanie Illinois. Zginęło tam sześć osób, ale policja podkreśla, że wciąż nie wiadomo, ilu pracowników w rzeczywistości należałoby uznać za zaginnionych. Założyciel Amazon, Jeff Bezos powiedział w sobotę, że jest "załamany" i obiecał znaczące wsparcie dla dotkniętego żywiołem kolektywu pracowniczego.

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Bidena ekipy ratownicze Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) pojawią się w niedzielę w stanie Kentucky, by pomóc w akcji ratowniczej i przygotować mieszkania zastępcze dla osób dotkniętych tragedią. Dziesiątki tysięcy mieszkańców Kentucky pozostają od piątku bez prądu i bez wody.