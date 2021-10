USA: W Teksasie czasowo zablokowano ustawę zabraniającą aborcji

Sędzia federalny w Teksasie czasowo zablokował ustawę zabraniającą aborcji. Zrobił to na wniosek administracji prezydenta Joe Bidena, który opowiada się za prawem kobiet do przerywania ciąży. W kilku miastach stanu doszło do demonstracji kobiet przeciwko ustawie.

Zdjęcie W kilku miastach stanu doszło do demonstracji kobiet przeciwko ustawie / Yana Paskova/Getty AFP/East News / East News