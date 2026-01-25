USA użyły "nowej tajnej broni". Donald Trump opisuje szczegóły akcji

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Donald Trump oświadczył, że "nowa tajna broń" o nazwie Discombobulator okazała się kluczowa dla operacji, podczas której USA schwytały przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Prezydent USA mówił w wywiadzie, że nie wolno mu ujawniać szczegółów, ale zdradził, że w wyniku zastosowania tej broni siły w Caracas były sparaliżowane.

Dwaj politycy na pierwszym planie na tle płonącego miasta i unoszącego się dymu, atmosfera napięcia i kryzysu.
Donald Trump opowiedział o szczegółach operacji schwytania Nicolasa MaduroSTR/FABRICE COFFRINI/ZURIMAR CAMPOS/VENEZUELAN PRESIDENCYAFP

  • Donald Trump ujawnił użycie tajnej broni Discombobulator podczas operacji schwytania Nicolasa Maduro w Caracas.
  • Broń ta spowodowała, że sprzęt obronny Wenezueli i rakiety nie zadziałały, a ochroniarze Maduro doświadczyli silnych dolegliwości.
  • Nicolas Maduro został schwytany i osadzony w federalnym więzieniu w Brooklynie, a obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła Delcy Rodriguez.
Prezydent USA Donald Trump ujawnił, że podczas operacji schwytania Nicolasa Maduro w Caracas kluczowe było wykorzystanie "nowej tajnej broni" o nazwie Discombobulator.

Trump chwalił się, że broń sprawiła, iż sprzęt przeciwnika przestał działać, gdy amerykańskie śmigłowce wleciały do Caracas. Zaznaczył, że chciałby, lecz nie może opowiedzieć o tym nowym typie uzbrojenia.

- Discombobulator. Nie wolno mi o tym mówić - oznajmił Trump podczas wywiadu dla "New York Post". - Bardzo bym chciał - dodał prezydent USA.

Donald Trump opowiedział o nowej broni USA. "Nic im nie zadziałało"

­- Nie odpalili rakiet. Mieli rosyjskie i chińskie rakiety, i ani jednej nie odpalili. Przylecieliśmy, nacisnęli przyciski i nic nie zadziałało. Wszystko było przygotowane dla nas - opisywał Trump.

Prezydent USA powiedział dziennikowi o nowej broni, gdy został zapytany o doniesienia mediów, dotyczące zakupienia przez administrację byłego prezydenta Joe Bidena energetycznej broni pulsacyjnej. Może być to ten sam rodzaj uzbrojenia, który wywoływał tzw. syndrom hawański.

    Syndrom hawański - to zespół dolegliwości, głównie o charakterze neurologicznym, takich jak migreny, problemy ze słuchem, zawroty głowy i zaburzenia snu oraz pamięci. W 2016 roku na tę przypadłość zaczęli się skarżyć amerykańscy dyplomaci pracujący w stolicy Kuby, stąd nazwa syndromu.

    Ochroniarze Maduro o akcji USA. "Nie wiedzieliśmy, jak reagować"

    Dziennik zaznaczył, że nie ma zbyt wielu informacji na temat nowej broni. Podkreślono, że świadkowie zdarzeń z Wenezueli opisywali, że ochroniarze Maduro zostali powaleni na kolana, krwawili z nosa i wymiotowali krwią. Jeden ze strażników opowiadał, że "nagle wszystkie systemy radarowe wyłączyły się bez wyjaśnienia".

    - Następnie zobaczyliśmy drony, wiele dronów przelatujących nad naszymi pozycjami. Nie wiedzieliśmy, jak reagować - relacjonował. Później - według niego - przyleciały śmigłowce z około 20 amerykańskimi żołnierzami.

    W następnej kolejności Discombobulator miał być bezpośrednio wycelowany w obrońców Maduro - napisał "New York Post".

      - W pewnej chwili coś zastosowali, nie wiem jak to opisać. To było jak bardzo intensywna fala dźwiękowa. Nagle poczułem, jakby moja głowa miała wybuchnąć od środka - opowiadał świadek.

      - Wszyscy zaczęliśmy krwawić z nosa. Niektórzy wymiotowali krwią. Padliśmy na ziemię, nie mogliśmy się ruszyć. Nie mogliśmy nawet wstać po tej broni sonicznej, czy czymkolwiek to było - dodał.

      63-letni Nicolas Maduro, oczekując na proces pod zarzutem handlu narkotykami i terroryzmu, przebywa obecnie w federalnym więzieniu w Brooklynie. Tymczasowo jego obowiązki przejęła dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez. - Mamy świetne relacje z nową prezydent - mówił Trump. - Spisała się znakomicie - dodał.

      Źródło: "New York Post"

