USA użyły "nowej tajnej broni". Donald Trump opisuje szczegóły akcji
Donald Trump oświadczył, że "nowa tajna broń" o nazwie Discombobulator okazała się kluczowa dla operacji, podczas której USA schwytały przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro. Prezydent USA mówił w wywiadzie, że nie wolno mu ujawniać szczegółów, ale zdradził, że w wyniku zastosowania tej broni siły w Caracas były sparaliżowane.
W skrócie
- Donald Trump ujawnił użycie tajnej broni Discombobulator podczas operacji schwytania Nicolasa Maduro w Caracas.
- Broń ta spowodowała, że sprzęt obronny Wenezueli i rakiety nie zadziałały, a ochroniarze Maduro doświadczyli silnych dolegliwości.
- Nicolas Maduro został schwytany i osadzony w federalnym więzieniu w Brooklynie, a obowiązki prezydenta Wenezueli przejęła Delcy Rodriguez.
Prezydent USA Donald Trump ujawnił, że podczas operacji schwytania Nicolasa Maduro w Caracas kluczowe było wykorzystanie "nowej tajnej broni" o nazwie Discombobulator.
Trump chwalił się, że broń sprawiła, iż sprzęt przeciwnika przestał działać, gdy amerykańskie śmigłowce wleciały do Caracas. Zaznaczył, że chciałby, lecz nie może opowiedzieć o tym nowym typie uzbrojenia.
- Discombobulator. Nie wolno mi o tym mówić - oznajmił Trump podczas wywiadu dla "New York Post". - Bardzo bym chciał - dodał prezydent USA.
Donald Trump opowiedział o nowej broni USA. "Nic im nie zadziałało"
- Nie odpalili rakiet. Mieli rosyjskie i chińskie rakiety, i ani jednej nie odpalili. Przylecieliśmy, nacisnęli przyciski i nic nie zadziałało. Wszystko było przygotowane dla nas - opisywał Trump.
Prezydent USA powiedział dziennikowi o nowej broni, gdy został zapytany o doniesienia mediów, dotyczące zakupienia przez administrację byłego prezydenta Joe Bidena energetycznej broni pulsacyjnej. Może być to ten sam rodzaj uzbrojenia, który wywoływał tzw. syndrom hawański.
Syndrom hawański - to zespół dolegliwości, głównie o charakterze neurologicznym, takich jak migreny, problemy ze słuchem, zawroty głowy i zaburzenia snu oraz pamięci. W 2016 roku na tę przypadłość zaczęli się skarżyć amerykańscy dyplomaci pracujący w stolicy Kuby, stąd nazwa syndromu.
Ochroniarze Maduro o akcji USA. "Nie wiedzieliśmy, jak reagować"
Dziennik zaznaczył, że nie ma zbyt wielu informacji na temat nowej broni. Podkreślono, że świadkowie zdarzeń z Wenezueli opisywali, że ochroniarze Maduro zostali powaleni na kolana, krwawili z nosa i wymiotowali krwią. Jeden ze strażników opowiadał, że "nagle wszystkie systemy radarowe wyłączyły się bez wyjaśnienia".
- Następnie zobaczyliśmy drony, wiele dronów przelatujących nad naszymi pozycjami. Nie wiedzieliśmy, jak reagować - relacjonował. Później - według niego - przyleciały śmigłowce z około 20 amerykańskimi żołnierzami.
W następnej kolejności Discombobulator miał być bezpośrednio wycelowany w obrońców Maduro - napisał "New York Post".
- W pewnej chwili coś zastosowali, nie wiem jak to opisać. To było jak bardzo intensywna fala dźwiękowa. Nagle poczułem, jakby moja głowa miała wybuchnąć od środka - opowiadał świadek.
- Wszyscy zaczęliśmy krwawić z nosa. Niektórzy wymiotowali krwią. Padliśmy na ziemię, nie mogliśmy się ruszyć. Nie mogliśmy nawet wstać po tej broni sonicznej, czy czymkolwiek to było - dodał.
63-letni Nicolas Maduro, oczekując na proces pod zarzutem handlu narkotykami i terroryzmu, przebywa obecnie w federalnym więzieniu w Brooklynie. Tymczasowo jego obowiązki przejęła dotychczasowa wiceprezydent Delcy Rodriguez. - Mamy świetne relacje z nową prezydent - mówił Trump. - Spisała się znakomicie - dodał.
Źródło: "New York Post"