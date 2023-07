Lekarze zdiagnozowali u niego tyfus, który stale postępował. Przyczyną było ugryzienie pchły. Choroba atakowała do tego stopnia, że po kilku tygodniach zdecydowano się na amputację palców u stóp i rąk aż do przedramion. Wszystko to z powodu suchej gangreny, będącej konsekwencją posocznicy, która blokuje przepływ krwi do kończyn.