W skrócie USA ograniczają wydawanie wiz obywatelom Nigerii zamieszanym w porwania i przemoc wobec chrześcijan.

Administracja Trumpa grozi interwencją militarną w odpowiedzi na zabójstwa oraz prześladowania religijne.

Nigeria zmaga się z rebelią islamistyczną, porwaniami dla okupu i napięciami religijnymi, co prowadzi do ogłoszenia stanu wyjątkowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stany Zjednoczone ograniczą wydawanie wiz obywatelom Nigerii i członkom ich rodzin zamieszanym w masowe porwania, zabójstwa i przemoc wobec chrześcijan w tym kraju - podał w środę Departament Stanu USA.

Mówiąc o sytuacji w Nigerii, szef Departamentu Stanu Marco Rubio przekazał, że "administracja Donalda Trumpa podejmuje zdecydowane działania w odpowiedzi na masowe zabójstwa i przemoc wobec chrześcijan, których dopuszczają się radykalni islamscy terroryści, etniczne bojówki Fulani i inni sprawcy".

USA ograniczają wydawanie wiz dla obywateli Nigerii

"Taka polityka będzie dotyczyła Nigerii, ale i innych krajów, gdzie dochodzi do naruszeń wolności religijnej" - napisał Rubio. Nie wiadomo dokładnie, kiedy przepisy mają wejść w życie.

W sprawie wcześniej wypowiadał się także Donald Trump, który w reakcji na wydarzenia w Nigerii zagroził władzom w Abudży możliwością interwencji militarnej. Na początku listopada polecił Pentagonowi przygotowanie się do ewentualnej akcji zbrojnej w tym kraju, "jeśli ten dalej będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".

W reakcji na słowa Trumpa nigeryjski prezydent Bola Tinubu zapewnił, że sytuacja w kraju nie uzasadnia takich działań.

Na silne napięcia między muzułmańską północą a chrześcijańskim południem kraju nakładają się konflikty o ziemię między muzułmańskimi pasterzami Fulani i rolnikami, którzy w większości są chrześcijanami. Kolejny problem to porwania motywowane chęcią zdobycia okupu.

Chaos i masa porwań w Nigerii. Ogłoszono stan wyjątkowy

Nigeria zmaga się z islamistyczną rebelią na północnym wschodzie kraju, a także porwaniami i zabójstwami dokonywanymi przez uzbrojone gangi. W ostatnich tygodniach w Nigerii uzbrojeni napastnicy zaatakowali m.in. kościół w mieście Eruku. Zginęły dwie osoby, pastora i kilku innych wiernych uprowadzono.

Do ataków dochodziło także w szkołach, gdzie uprowadzono setki uczniów i nauczycieli. O uwolnienie dzieci i pedagogów apelował papież Leon XIV.

W poprzednią środę prezydent Nigerii Bola Tinubu ogłosił w kraju stan wyjątkowy. Zarządził też masową rekrutację do wojska i policji.

Źródła: AP, Reuters

Siemoniak w "Gościu Wydarzeń" o wecie ustawy łańcuchowej: Pan prezydent przesadził Polsat News