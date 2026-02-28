Jak przekazał agencji Reutera anonimowy urzędnik USA, "ataki USA na Iran będą przeprowadzane powietrzem i morzem". Informator agencji dodał, że Amerykański spodziewane jest przeprowadzenie wielodniowej operacji przeciwko Iranowi przez amerykańskie wojsko.

Wcześniej, w sobotę rano, ataku na Iran dokonał Izrael. Tamtejsze ministerstwo obrony określiło uderzenie w Teheran jako ruch "prewencyjny".

Atak na Iran. Operacje USA i Izraela skoordynowane i od dawna planowane

Przedstawiciel izraelskiego resortu obrony przekazał agencji Reutera, że izraelska operacja przeciwko Iranowi była skoordynowana ze Stanami Zjednoczonymi.

- Operację planowano od miesięcy, a datę jej rozpoczęcia ustalono kilka tygodni temu - dodał urzędnik.

Amerykański urzędnik przekazał w rozmowie ze stacją CNN, że ataki USA mają być skoncentrowane na celach wojskowych Iranu.

Wkrótce więcej informacji.

