USA uderzają w Iran. Amerykański urzędnik potwierdza
USA przeprowadza ataki na Iran - potwierdził urzędnik USA cytowany przez agencję Reutera. Wcześniej Izrael uderzył w Teheran, określając atak jako "prewencyjny". Akcja Jerozolimy i Waszyngtonu miała być skoordynowana i planowana od miesięcy. Amerykański urzędnik oświadczył, że ataki mają skupiać się na celach wojskowych.
Jak przekazał agencji Reutera anonimowy urzędnik USA, "ataki USA na Iran będą przeprowadzane powietrzem i morzem". Informator agencji dodał, że Amerykański spodziewane jest przeprowadzenie wielodniowej operacji przeciwko Iranowi przez amerykańskie wojsko.
Wcześniej, w sobotę rano, ataku na Iran dokonał Izrael. Tamtejsze ministerstwo obrony określiło uderzenie w Teheran jako ruch "prewencyjny".
Atak na Iran. Operacje USA i Izraela skoordynowane i od dawna planowane
Przedstawiciel izraelskiego resortu obrony przekazał agencji Reutera, że izraelska operacja przeciwko Iranowi była skoordynowana ze Stanami Zjednoczonymi.
- Operację planowano od miesięcy, a datę jej rozpoczęcia ustalono kilka tygodni temu - dodał urzędnik.
Amerykański urzędnik przekazał w rozmowie ze stacją CNN, że ataki USA mają być skoncentrowane na celach wojskowych Iranu.
Wkrótce więcej informacji.