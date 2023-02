Świat Zabójstwo Tyre'a Nicholsa. Czystki w służbach w USA

Najpopularniejsze nagranie z momentu ataku ma na Twitterze ponad 12 mln wyświetleń. Opublikował je jeden z uczniów - świadek bijatyki.

Agresorka to ok. 14-letnia uczennica chodząca do dziewiątej klasy. Na nagraniu widać, jak kłóci się i przezywa nauczycielkę. Gdy poszkodowana próbuje zadzwonić na pomoc, napastniczka wytrąca jej telefon z ręki.

W pewnym momencie widać, jak nauczycielka wychodzi z klasy, a nastolatka próbuje zatrzasnąć za nią drzwi. Chwilę później uczennica chwyta kobietę, a następnie zaczyna uderzać ją w głowę. Ostatecznie obie lądują na podłodze. Z kamery innego ucznia widać, jak agresorka siada na nauczycielce i okłada ją po głowie. Gdy sytuacja eskaluje, świadkowie rozdzielają parę.

Nauczycielka ze złamaną nogą

Okazało się, że w wyniku ataku u nauczycielki doszło do złamania nogi. Kobieta została przewieziona do szpitala.

"Obecnie jest hospitalizowana z urazami kolan i nóg i nie jest w stanie chodzić. W najbliższym czasie nie wróci do pracy, będzie wymagała intensywnej rehabilitacji i terapii" - czytamy na stronie internetowej zbiórki - pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie kobiety.

Atlanta Journal-Constitution podaje, że nastolatka usłyszała zarzut napaści. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

W oświadczeniu dla Fox 5 organizacja szkół publicznych w hrabstwie Rockdale podkreśliła, że nie toleruje ona "jakiekolwiek przemocy wobec pracowników". "Uczniowie, którzy skrzywdzą innych uczniów bądź pracowników, zostaną ukarani dyscyplinarnie, zgodnie z naszym szkolnym regulaminem" - zapewniono.