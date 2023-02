Pekin twierdzi, że tylko badał pogodę

Chiny twierdzą, że był to balon meteorologiczny, który był wyposażony w aparaturę do badań pogody i do innych celów naukowych i w sposób niezamierzony zboczył z kursu. Natomiast Amerykanie podejrzewają, że był to balon zwiadowczy, który obserwował tajne obiekty wojskowe.

Sprawa wywołała kryzys polityczny w USA i dyplomatyczny w stosunkach amerykańsko-chińskich. Sekretarz stanu USA Antony Blinken odwołał planowaną wizytę w Chinach z powodu - jak to określił - "nieodpowiedzialnego aktu".

Republikanie oskarżyli w niedzielę prezydenta Joe Bidena o zaniedbanie obowiązków i spóźnione działanie bowiem pozwolił, aby balon przeleciał bez przeszkód nad terytorium USA.

Niektórzy politycy amerykańscy przypuszczają, że było to celowe działanie Pekinu aby pogorszyć wzajemne stosunki i osłabić Bidena przed planowanym przez niego na wtorek wygłoszeniem orędzia o stanie państwa.

Chiny wzywają do nieeskalowania napięcia

Jak oświadczył chiński wiceminister spraw zagranicznych Xie Feng w nocie przekazanej ambasadzie USA w Pekinie, "zestrzelony bezzałogowy statek powietrzny był statkiem cywilnym i znalazł się w amerykańskiej przestrzeni powietrznej przypadkowo".

"Chiny są zdecydowanie przeciwne i ostro protestują przeciwko takim działaniom" - napisał Xie Feng. "Rząd chiński pilnie obserwuje rozwój sytuacji" - dodał.