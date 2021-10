Według magazynu "Forbes" to pandemia odpowiada za to, że z listy najbogatszych mieszkańców USA wypadł w tym roku po raz pierwszy od ćwierćwiecza były prezydent USA. Zdaniem gazety wartość majątku Donalda Trumpa zmniejszyła sie o 600 tys. dolarów, co wystarczyło, aby nie uwzględniać go w zestawieniu. W 2020 r. biznesmen i polityk był jeszcze na 339. miejscu.

W tym roku miało mu zabraknąć około 400 mln dolarów, aby znaleźć się na liście. "Forbes" szacuje obecny majątek Trumpa na 2,5 mld dolarów.



Spadek zaczął się pięć lat temu

Donald Trump był nieprzerwanie na liście 400 najbogatszych Amerykanów od 1996 roku, kiedy to został wymieniony na 368. miejscu. W latach 1997 - 2016 plasował się w górnej połowie zestawienia. Spadek rozpoczął się w 2016 roku, kiedy miliarder został wybrany na prezydenta USA. W 2015 roku "Forbes" obliczał jego majątek na 4,5 mld dolarów.



Domu Trump podczas sprawowania urzędu stale podkreślał, że prezydentura kosztuje go miliardy dolarów. Krytycy zarzucali mu tymczasem wykorzystywanie pozycji do czerpania profitów.



Po raz czwarty z rzędu na czele listy magazynu "Forbes" znalazł się z kolei założyciel i szef Amazona Jeff Bezos z majątkiem około 201 mld dolarów. Drugi jest Elon Musk, twórca m.in. Tesli i SpaceX, którego majątek "Forbes" szacuje na 190 mld USD, a trzeci - założyciel i szef Facebooka Mark Zuckerberg z majątkiem wycenionym na ponad 134 mld dolarów.