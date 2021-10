Próbna wersja ma zostać uruchomiona w przyszłym miesiącu.

"Stworzyłem TRUTH Social i TMTG, by stawić czoła tyranii Big Tech. Żyjemy w świecie, gdzie talibowie są ogromnie obecni na Twitterze, a mimo to wasz ulubiony amerykański prezydent został uciszony" - powiedział Trump, cytowany w komunikacie wydanym przez jego nowo utworzoną spółkę Trump Media and Technology Group (TMTG).

Uruchomienie portalu w wersji beta dla zaproszonych gości planowane jest na listopad, zaś w pełnej wersji portal ma wystartować w pierwszym kwartale 2022 r. Aplikację już teraz można zamówić w przedsprzedaży w Apple Store.

Fuzja spółek i wejście na giełdę

Jak podano w komunikacie, portal zostanie stworzony na bazie fuzji TMTG ze spółką Digital World Acquisition Group (DWAC). DWAC jest spółką typu "blank check", specjalnie utworzoną do przejęcia innej firmy. Jej szefem jest Patrick Orlando, biznesmen specjalizujący się w przejęciach. W zarządzie spółki przedstawiciele funduszu inwestycyjnego Garelick Capital, chilijskiej grupy kapitałowej Bethia oraz innej "spółki w ciemno" Yunhong International, zarejestrowanej na Kajmanach i mającej siedzibę w chińskim Wuhan.

Jak podano w komunikacie, firma powstała z fuzji obu spółek jest wyceniana łącznie na 1,7 mld dolarów. W rezultacie TMTG ma trafić na giełdę.



Inicjatywa Trumpa jest już kolejną próbą stworzenia prawicowej alternatywy dla mediów społecznościowych głównego nurtu. Choć sieci takie jak Parler, Gab, czy Rumble cieszą się stosunkową popularnością w kręgach prawicy, to wciąż są niszowymi. Podobny los spotkał portal GETTR, klon Twittera stworzony przez byłego doradcę Trumpa Jasona Millera.