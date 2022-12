Atak zimy w USA. Najbardziej ucierpiał region miasta Buffalo

Aby pomóc w akcjach ratowniczych w stanie Nowy Jork, rozmieszczono setki żołnierzy Gwardii Narodowej. Hochul powiedziała, że do niedzieli policja stanowa brała udział w ponad 500 akcjach ratunkowych, w tym przy porodzie.

- W poniedziałek blisko 10 tys. klientów było bez prądu- powiedział burmistrz Buffalo Byron Brown na popołudniowej konferencji prasowej, dodając, że temperatura w jego własnym domu spadła do 4,4 st. C. - Z pewnością rozumiemy wyzwania, przez które przechodzi tak wiele rodzin, i frustrację, z jaką borykają się ludzie - podkreślił.

Według Marka Poloncarza, przedstawiciela władz hrabstwa Erie do którego należy Buffalo, wśród ofiar śmiertelnych znalazły się osoby znalezione w zaspach śnieżnych, w samochodach, a także zmarłe z powodu zaburzeń krążenia w trakcie odgarniania śniegu.

Zdaniem Poloncarza zgłoszono więcej zgonów. Służby medyczne hrabstwa, muszą jednak potwierdzić, czy były one bezpośrednio związane z atakiem śnieżycy.

Zdjęcie Jeden z setek samochodów zasypanych pod grubą warstwą w Buffalo / John Normile / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Buffalo: 1,5 metrowe zaspy śniegu i porzucone samochody

"Od czasu uderzenia zamieci w piątek opady śniegu sięgały w Buffalo 1,2 metra. Drugie co do wielkości miasto w Nowym Jorku stało się, jak określiła gubernator stanu Kathy Hochul: 'epicką, jedyną w swoim rodzaju katastrofą pogodową'" - podkreśliła agencja Reutera. Jak informuje Krajowa Służba Pogodowa (NWS) do wtorku na południe od Buffalo i na północ od Syracuse może się dodatkowo nagromadzić jeszcze kolejne 30 cm śniegu.

"Na drogach pozostały pod zaspami porzucone samochody, autobusy, karetki pogotowia, ciężarówki holownicze, a nawet pługi śnieżne. Utrudnia to oczyszczenie zasypanych śniegiem ulic i dotarcie do uwięzionych mieszkańców potrzebujących pomocy medycznej. Władze wykorzystały ciągniki z podnośnikami dla transportu szpitalnego" - podkreśla agencja Reutera.

Agencja przekazała ponadto, że mimo obowiązującego w całym hrabstwie zakazu poruszania się po drogach, była potrzeba ratowania w ciągu weekendu setek kierowców, którzy utknęli na drogach. Aby dotrzeć w poniedziałek do kilku otwartych ponownie sklepów spożywczych, niektórzy ludzie musieli przedzierać się przez śnieg przez ponad półtora kilometra.

USA: Co najmniej 60 ofiar w całym kraju

Śnieżyca, która sparaliżowała zachodnią część stanu Nowy Jork w świąteczny weekend zabiła - według lokalnych mediów - w Buffalo 28 osób. Ofiarami śmiertelnymi ataku burzy śnieżnej jest w całym kraju - zgodnie z informacjami NBC News - co najmniej 60 osób.

Media donoszą, że zgony z powodu śnieżyc odnotowano w 12 stanach: Kolorado, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, Nowy Jork, Ohio, Oklahoma, Tennessee i Wisconsin.