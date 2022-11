Krewni Karlana i Connie Denio zostali zaproszeni na Święto Dziękczynienia. Kiedy przyjechali na miejsce w czwartek o 13, nie mogli wejść do środka.

Wezwali policję, jednak ta poinformowała ich, że nie może wejść siłą do mieszkania małżeństwa. Brat Karlana zdecydował, by zdjąć drzwi z zawiasów. Po wejściu do środka dokonał makabrycznego odkrycia.

"62-letni Karlan Denio został znaleziony w łóżku, podczas gdy jego żonę, Connie, znaleziono 'poćwiartowaną i wypatroszoną' na podłodze w sypialni" - podaje Albuquerque Journal.

Mężczyzna cierpiał na demencję

Krewni od razu ponownie zadzwonili pod numer alarmowy. Funkcjonariusze zatrzymali Karlana i zauważyli, że ma rany na nodze i szyi.

Rick Cordova, który mieszka obok rodziny Denio od dwóch dekad, opisał tę parę jako "miłych ludzi" i powiedział, że są to osoby, po których zupełnie nie spodziewał się takiego zdarzenia.

"Denio został oskarżony o zabójstwo żony" - podaje "New York Post". "Obecnie przebywa w szpitalu" - poinformowała policja. Jak podają media, mężczyzna cierpiał na demencję.