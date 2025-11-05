W skrócie USA przeprowadziły test nieuzbrojonej rakiety Minuteman III, wcześniej uprzedzając o tym Rosję.

Pocisk przeleciał ponad 6,7 tys. km z Kalifornii na Wyspy Marshalla.

Testy nie są bezpośrednio związane z zapowiedziami wznowienia prób jądrowych przez USA.

Stany Zjednoczone przeprowadziły w środę testowe wystrzelenie nieuzbrojonej międzykontynentalnej rakiety balistycznej Minuteman III - podaje Reuters.

Rosyjska agencja informacyjna Interfax, powołując się na rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa podała, że USA z wyprzedzeniem poinformowały Moskwę o tym ruchu.

USA. Test pocisku Minuteman III

W oficjalnym komunikacie podano, że rakieta została wystrzelona z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii i przeleciała ponad 6,7 tys. km, po czym wylądowała na poligonie im. Ronalda Reagana na atolu Kwajalein na Wyspach Marshalla. Pocisk został uruchomiony zdalnie z samolotu E-6B Marynarki Wojennej USA za pomocą zapasowego systemu dowodzenia ALCS.

Wojsko podkreśliło w oświadczeniu, że środowy test - GT 254 - jest "częścią serii rutynowych i okresowych działań kluczowych dla oceny możliwości Minutemana III".

USA testują rakiety. "Rutynowe działanie"

Minuteman III to podstawowy pocisk klasy ICBM w amerykańskim arsenale nuklearnym, który w służbie jest od lat 70. i docelowo ma zostać zastąpiony przez LGM-35 Sentinel.

Testy tych rakiet przeprowadzane są rutynowo - ostatni miał miejsce w maju - i nie mają bezpośredniego związku z zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa o wznowieniu prób jądrowych.

USA zapowiadają próby jądrowe. Rosja odpowiada

Pod koniec października Trump nakazał przeprowadzenie testów broni jądrowej w Stanach Zjednoczonych, twierdząc, że USA nie mogą pozostawać w tyle za Rosją i Chinami.

W środę rosyjski prezydent Władimir Putin nakazał Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Obrony, służbom specjalnym i departamentom cywilnym przedłożenie propozycji dotyczących ewentualnego przeprowadzenia testów jądrowych w odpowiedzi na oświadczenia Trumpa - podaje rosyjska agencja Tass.

Źródło: Reuters, Tass

