USA: Tajemnicze zabójstwa w kalifornijskim mieście. Policja wpadła na trop

Oprac.: Michał Skorupka Świat

Od 8 lipca na terenie miasta Stockton położonego w Kalifornii w USA doszło do pięciu niewyjaśnionych morderstw. Tamtejsza policja wpadła na trop zabójcy ostatniej z ofiar. Funkcjonariusze podejrzewają, że może on stać także za wcześniejszymi zbrodniami. Każdy z mężczyzn został zabity w taki sam sposób, w tej samej okolicy. Mundurowi zaapelowali do mieszkańców o wzmożoną czujność. Wyznaczono także nagrodę w wysokości 85 tysięcy dolarów za pomoc w śledztwie.

Zdjęcie Policja w Kalifornii prowadzi śledztwo w sprawie pięciu morderstw /