Senator USA Bernie Sanders chce 32-godzinnego tygodnia pracy. Według niego taki tryb pracy w USA jest możliwy do wprowadzenia. Co więcej, uważa, że miałoby to pozytywny wpływ na społeczeństwo amerykańskie, m.in. zredukowałoby stres i poprawiło jakość życia.

"Nadszedł czas, abyśmy przeszli do 32-godzinnego tygodnia pracy bez utraty wynagrodzenia. Możemy obniżyć poziom stresu w naszym kraju i pozwolić Amerykanom cieszyć się lepszą jakością życia" - napisał na swoim Twitterze.