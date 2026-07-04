W skrócie Z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych gratulacje przekazali amerykańskiemu narodowi europejscy przywódcy i ministrowie, podkreślając wspólne wartości oraz relacje transatlantyckie.

Prezydent Karol Nawrocki i były prezydent Andrzej Duda zaakcentowali wielowiekową współpracę Polski i USA, zwracając uwagę na historyczny wkład Polaków w rozwój Stanów Zjednoczonych.

Przedstawiciele Niemiec i Czech, w tym Friedrich Merz i Petr Macinka, zwrócili uwagę na znaczenie bliskiej przyjaźni, wspólnej historii oraz wpływ amerykańskich idei na państwowość w Europie Środkowej.

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Z okazji 250. rocznicy ogłoszenia niepodległości Stanów Zjednoczonych życzenia narodowi amerykańskiemu złożyli polscy politycy, w tym prezydent Karol Nawrocki oraz były prezydent Andrzej Duda. W swoich wpisach podkreślili znaczenie wielowiekowych relacji polsko-amerykańskich, wspólnych wartości oraz strategicznego partnerstwa obu państw.

Nawrocki zwrócił uwagę, że jubileusz Stanów Zjednoczonych jest świętem narodu, który "na trwałe wpisał się w historię walki o wolność i demokrację". Z tej okazji przekazał Amerykanom serdeczne gratulacje i pozdrowienia z Polski.

Jak zaznaczył, Polskę i Stany Zjednoczone połączyły ideały wolności już w XVIII wieku. Przypomniał wkład Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszki, wspólną tradycję konstytucyjnego państwa, rolę milionów Polaków budujących sukces Stanów Zjednoczonych oraz współpracę na rzecz bezpieczeństwa i wolności.

Życzenia USA. Wielowiekowa historia relacji Polski i Stanów Zjednoczonych

Prezydent podkreślił również znaczenie amerykańskiego wsparcia dla odrodzenia niepodległej Polski w 1918 roku oraz pomocy udzielonej w wojnie z bolszewicką Rosją.

"Dziś nasz sojusz jest jednym z filarów bezpieczeństwa Europy i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem przekonany, że dzięki ścisłej współpracy Prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych będzie on nadal umacniany z korzyścią dla obu naszych narodów" - napisał Nawrocki.

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W swoim wpisie podziękował również prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. "Dziękuję Prezydentowi Donaldowi Trumpowi za życzliwość wobec Polski i za wspólne działania na rzecz umacniania naszego strategicznego partnerstwa. Razem czynimy go jeszcze silniejszym" - podkreślił.

Władimir Putin złożył życzenia Ameryce. "Walczyliśmy Jako Sojusznicy"

Gratulacje z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych przekazał również przywódca Rosji Władimir Putin w liście skierowanym do Donalda Trumpa. W swoim przesłaniu odniósł się do historii relacji obu państw oraz ich znaczenia w świecie.

Putin podkreślił, że podpisanie Deklaracji Niepodległości USA było "przełomowym wydarzeniem w historii świata". "To właśnie wtedy Rosja udzieliła jednoznacznego wsparcia kolonistom z Ameryki Północnej w ich walce o wyzwolenie spod panowania brytyjskiego - przypomniał Putin.

Zwrócił uwagę na wieloletnie relacje obu państw oraz ich współpracę w XX wieku.

"Walczyliśmy Jako Sojusznicy w dwóch wojnach światowych, wspólnie wyzwalając ludzkość od horroru nazizmu" - zaznaczył.

Na zakończenie podkreślił, że Rosja i USA jako dwa największe mocarstwa nuklearne ponoszą szczególną odpowiedzialność za globalne bezpieczeństwo, a relacje między Moskwą a Waszyngtonem powinny mieć "konstruktywny i obopólnie korzystny charakter".

Na zakończenie zwrócił się bezpośrednio do Donalda Trumpa, składając mu życzenia zdrowia i sukcesów, a obywatelom USA - szczęścia i dobrobytu.

Andrzej Duda: Niech Bóg błogosławi Amerykę i naród amerykański

Życzenia z okazji 250. rocznicy amerykańskiej niepodległości opublikował także były prezydent Andrzej Duda. Wpis zamieścił w języku angielskim.

"W tym historycznym 250. Jubileuszu amerykańskiej niepodległości składam najserdeczniejsze gratulacje Stanom Zjednoczonym i narodowi amerykańskiemu!" - napisał.

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Były prezydent zaznaczył, że narody Polski i Stanów Zjednoczonych łączy przyjaźń budowana przez pokolenia, oparta na umiłowaniu wolności i demokracji. Wyraził również życzenie, aby Ameryka mogła cieszyć się kolejnymi 250 latami niepodległości, a Polacy i Amerykanie - dalszym umacnianiem wzajemnej przyjaźni i partnerstwa.

"Niech Bóg błogosławi Amerykę i naród amerykański! Szczęśliwego Dnia Niepodległości, Ameryko!" - zakończył Andrzej Duda.

250 lat USA. Gratulacje z Niemiec, Czech i UE

Życzenia z okazji 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych złożył także Friedrich Merz. W swoim przesłaniu odniósł się do wartości, na których - jak podkreślił - zbudowane są USA.

"250 lat USA, założonych na wolności, demokracji i odpowiedzialności. Niemcy i USA od zawsze łączy bliska przyjaźń. Właśnie w trudnych czasach nasza transatlantycka współpraca pozostaje niezastąpiona" - przekazał kanclerz Niemiec.

O życzeniach nie zapomniała również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podkreśliła, że Europa świętuje ten jubileusz razem z Amerykanami, przypominając o wspólnej historii i transatlantyckim partnerstwie.

"Deklaracja Niepodległości dała początek nowemu narodowi założonemu na ideałach wolności i dążenia do szczęścia" - napisała.

Jak zaznaczyła, przez 250 lat relacje Europy i Stanów Zjednoczonych kształtowały wspólne wartości, więzi rodzinne oraz poświęcenie tych, którzy oddali życie w obronie wolności. Dodała, że Statua Wolności pozostaje symbolem trwałej przyjaźni między obiema stronami Atlantyku.

"Dzisiejszej nocy fajerwerki rozświetlą niebo po obu stronach Atlantyku. Wesołego 4 lipca" - zakończyła Ursula von der Leyen.

Gratulacje narodowi amerykańskiemu przekazał również minister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Petr Macinka. W swoim przesłaniu podkreślił historyczne oraz wartościowe więzi łączące Czechy i USA.

"Nasza niepodległość jest córką amerykańskiej niepodległości" - stwierdził Macinka.

Szef czeskiej dyplomacji zaznaczył, że jubileusz USA jest okazją do przypomnienia o wspólnych fundamentach, które łączą oba państwa, a także o znaczeniu relacji transatlantyckich. Jak podkreślił, amerykańska tradycja wolności i niepodległości miała istotny wpływ na kształtowanie się współczesnej państwowości w Europie Środkowej.

Także Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej, w swoim przesłaniu skierowanym do USA podkreślił znaczenie relacji transatlantyckich oraz wspólnoty wartości łączącej Europę i Amerykę.

"Gratulacje dla naszych przyjaciół i partnerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki z okazji 250. rocznicy waszej niepodległości" - przekazał Costa.

Jak dodał, jubileusz USA to nie tylko okazja do świętowania historii Stanów Zjednoczonych, ale także moment refleksji nad relacjami między oboma kontynentami. Wskazał na "trwałą przyjaźń, wspólne dziedzictwo i wartości", które - jak podkreślił - przez dekady umacniały transatlantyckie partnerstwo.

"Obchodząc ten kamień milowy z optymizmem patrzymy w przyszłość na dalsze pogłębianie naszej trwałej więzi oraz wspólną pracę na rzecz pokoju, dobrobytu i pomyślności wszystkich Amerykanów i Europejczyków po obu stronach Atlantyku" - zaznaczył przewodniczący Rady Europejskiej.





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