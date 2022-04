USA: Strzelanina w Waszyngtonie. Policja: Co najmniej trzech rannych

Oprac.: Norbert Amlicki Świat

Do strzelaniny doszło w pobliżu szkoły przygotowawczej w Waszyngtonie w piątek wieczorem polskiego czasu. Amerykańskie media podały, że mogły zginąć co najmniej trzy osoby. Jak jednak poinformowała policja, do tej pory znaleziono tylko rannych, których przewieziono do szpitala. Funkcjonariusze ocenili też, że zagrożenie ze strony jednego lub kilku agresorów jest "aktywne"

Zdjęcie Policja. Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL