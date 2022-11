Wiele osób zginęło i zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w nocy z wtorku na środę w supermarkecie sieci Walmart w mieście Chesapeake w stanie Wirgina, we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Jak powiadomiły miejscowe służby policyjne, dokładna liczba ofiar nie jest jeszcze znana.

Strzelanina w supermarkecie Walmart w USA

Według relacji amerykańskich mediów do strzelaniny doszło w pokoju, gdzie pracownicy spędzają przerwę w pracy. Ofiary to właśnie osoby zatrudnione w sklepie. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, ogień otworzył jeden z menadżerów. Władze miasta Chesapeake zaapelowały do mieszkańców, aby ci trzymali się z dala od sklepu i pozwolili działać odpowiednim służbom.

- Wierzę, że śmierć poniosło mniej niż 10 osób. Napastnik został znaleziony martwy w sklepie. Na obecnym etapie nie wiemy, czy sprawca był pracownikiem Walmartu. Nie mamy też wiedzy, czy popełnił samobójstwo - przekazał rzecznik policji z Chesapeake Leo Kosinski, cytowany przez dziennik "New York Times".

Tragedia w Wirginii, to drugie takie zdarzenie w USA w ciągu kilku dni. W sobotę wieczorem pięć osób zginęło w strzelaninie w klubie nocnym w Colorado Springs w stanie Kolorado.