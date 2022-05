USA. Strzelanina w kościele. Wierni obezwładnili napastnika

Policja przybyła na miejsce zdarzenia, które miało miejsce około godziny 13:30 czasu lokalnego w Geneva Presbyterian Church w Laguna Woods i aresztowała podejrzanego w wieku około 60 lat, poinformował na konferencji prasowej Jeff Hallock, zastępca szeryfa hrabstwa Orange.

- Grupa wiernych wykazała się wyjątkowym heroizmem i odwagą interweniując w celu zatrzymania podejrzanego. Niewątpliwie zapobiegli oni kolejnym ofiarom śmiertelnym i rannym - powiedział Hallock.

W kościele znajdowało się około 30-40 osób

Jedna osoba zmarła na miejscu zdarzenia, a cztery inne ofiary zostały ciężko ranne. Kolejna osoba odniosła niewielkie obrażenia. Wszyscy ranni zostali przewiezieni do szpitali.

- W tej chwili nie wiemy, co było motywem działania podejrzanego, czy miał on jakiś cel, czy też jest to incydent związany z nienawiścią - powiedział Hallock, dodając, że według władz podejrzany nie mieszka w okolicy.

W momencie strzelaniny w kościele znajdowało się około 30-40 osób. Na miejscu zdarzenia znaleziono dwie sztuki broni ręcznej.