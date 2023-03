USA: Stracono okrutnego mordercę. "Dźgnął swoją żonę 25 razy i utopił córkę"

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Stracono 51-letniego Gary'ego Greena skazanego na śmierć za zabicie żony i jej córki. Choć adwokaci próbowali przekonać, że mężczyzna był niepełnosprawny intelektualnie, co uniemożliwiałoby wykonanie kary śmierci, sąd nie przychylił się do tej argumentacji. Egzekucję wykonano we wtorek w zakładzie karnym Huntsville w Teksasie poprzez wstrzyknięcie zastrzyku z trucizną.

Zdjęcie Sala w zakładzie karnym Huntsville, w której wykonano egzekucję Garey'ego Greena / PAUL BUCK/Twitter: @CelticDale / AFP