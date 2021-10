USA: Start rakiety New Shepard. Najstarszy człowiek leci w kosmos

Rakieta New Sherpard poleci w kosmos. To druga w historii załogowa misja statku kosmicznego stworzonego przez należącą do Jeffa Bezosa firmę Blue Origin. Jednym z członków załogi jest 90-letni aktor William Shatner, który zostanie tym samym najstarszym człowiekiem w kosmosie. Start rakiety można oglądać na żywo.

Zdjęcie Start rakiety New Shepard / Associated Press / East News