W skrócie Stany Zjednoczone potępiły działania Chin wobec operacji morskich Filipin i wezwały do natychmiastowego zaprzestania prowokacji na Morzu Południowochińskim.

Amerykanie wsparli Filipiny i przypomnieli o orzeczeniu trybunału z 2016 roku, uznającym, że Chiny nie mają prawa do kontrolowania Morza Południowochińskiego.

W okolicach Drugiej Płycizny Thomasa doszło do incydentu z udziałem filipińskiej marynarki i chińskiej straży przybrzeżnej, a konflikt o te wody trwa od lat.

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"Niepokojący schemat chińskich prowokacji wymierzonych w prawowite filipińskie operacje morskie podważa pokój i stabilność w regionie oraz stoi w bezpośredniej sprzeczności z wielokrotnymi zobowiązaniami Chin do pokojowego rozwiązywania sporów" - napisano w oświadczeniu amerykańskiej dyplomacji.

Jak podkreślono, "Stany Zjednoczone potępiają niebezpieczne i agresywne działania (...) i wzywają Chiny do natychmiastowego zaprzestania akcji destabilizujących".

USA - Chiny. Rośnie napięcie na Morzu Południowochińskim

"Solidaryzujemy się z naszym sojusznikiem, Filipinami, i doceniamy profesjonalizm i powściągliwość, jakie filipińska marynarka wojenna wykazała w tym incydencie" - dodano w komunikacie.

Amerykanie przypomnieli w tym kontekście orzeczenie Trybunału Arbitrażowego z lipca 2016 roku, który zdecydował, że Chiny nie mają prawa do roszczeń do kontroli nad Morzem Południowochińskim.

"Decyzja ta jest ostateczna i prawnie wiążąca zarówno dla Chin, jak i Filipin. Będziemy nadal wspierać naszych sojuszników i partnerów w obronie wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku" - zadeklarowano.

Konfrontacja Chin i Filipin. USA reagują

Do konfrontacji doszło w pobliżu Drugiej Płycizny Thomasa, gdzie Filipiny od 1999 r. utrzymują posterunek na osadzonym na mieliźnie okręcie BRP Sierra Madre. Manila podała, że chińska straż przybrzeżna raniła jej marynarza w głowę drewnianą pałką. Pekin twierdzi, że to strona filipińska zaatakowała pierwsza, taranując chiński patrol.

Konflikt terytorialny na tych wodach trwa od lat. W 2024 r. w podobnym incydencie filipiński marynarz stracił palec. Wydarzenie to doprowadziło do zawarcia tymczasowego porozumienia między tymi państwami w sprawie misji zaopatrzeniowych dla stacjonujących na mieliźnie wojsk filipińskich.

Morze Południowochińskie uznawane jest za jeden z potencjalnych punktów zapalnych w rywalizacji USA z Chinami. Pekin uznaje prawie cały akwen za własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami Wietnamu, Filipin, Malezji, Brunei i Tajwanu do poszczególnych obszarów tego morza. W 2016 r. międzynarodowy trybunał podważył chińskie roszczenia, ale Pekin nie uznał tego orzeczenia.





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