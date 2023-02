Kontrakt następuje po tym jak Ukraina potwierdziła przydatność amerykańskich zestawów HIMARS, chwaląc ich sukcesy na polu walki.

Rakiety wystrzeliwane z zestawów HIMARS są odpowiedzialne m.in. za ostatnie trafienia rosyjskich punktów dowodzenia oraz magazynów wojskowych.



Pakiet dla Polski obejmuje 18 wyrzutni HIMARS, 45 rakiet ATACMS oraz ponad 1000 rakiet GMLRS - pisze Reuters.

Należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA) podała, że w skład zamówienia wejdzie 18 wyrzutni HIMARS, 478 zestawów do ładowania wyrzutni, 45 rakiet ATACMS o zasięgu 300 km, 461 zestawów precyzyjnych rakiet GMLRS-AW, 521 zestawów GMRLS-U i 532 zestawy rakiet GMLRS o zwiększonym zasięgu do 150 km (GMLRS-ER AW), a także części zapasowe, rakiety szkoleniowe i usługi logistyczne.

