USA sprzedadzą Polsce pociski Javelin. Kontrakt na setki milionów dolarów
Departament Stanu USA zatwierdził potencjalną sprzedaż pocisków przeciwpancernych Javelin i powiązanych elementów logistycznych do Polski - przekazała w czwartek agencja Reutera, powołując się na Pentagon. Informację potwierdził także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maksymalna cena uzbrojenia ma wynosić 780 mln dolarów.
W skrócie
- Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 2506 pocisków Javelin oraz 253 wyrzutni.
- Wartość potencjalnej transakcji szacowana jest na 780 milionów dolarów, dostawy obejmują również szkolenia i części zamienne.
- Javeliny, które wykazały się dużą skutecznością na Ukrainie, już wcześniej znalazły się w wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej.
Informację, o potencjalnej sprzedaży Polsce Javelinów, przekazała w czwartek agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA), należąca do Pentagonu.
Głównymi wykonawcami sprzedaży są RTX Corp RTX.N i Lockheed Martin LMT.N.
USA. Javeliny dla Polski?
Jak napisano w komunikacie DSCA, decyzja Departamentu Stanu dotyczy potencjalnej sprzedaży 2506 pocisków oraz 253 wyrzutni z przyrządami celowniczymi. Maksymalna podana cena uzbrojenia to 780 mln dolarów.
Informację o decyzji USA potwierdził na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
"Departament Stanu USA udzielił zgody na sprzedaż Polsce 253 wyrzutni i ponad 2,5 tysiąca pocisków, wraz z niezbędnym szkoleniem i zapasem części zamiennych. Javelin to przeciwpancerny pocisk kierowany będący na uzbrojeniu Wojsk Obrony Terytorialnej" - napisał wicepremier.
Czym są pociski przeciwpancerne Javelin?
PPK Javelin to broń produkcji amerykańskiej - pociski wraz z wyrzutniami, które mogą być obsługiwane przez pojedynczego żołnierza.
Dostarczane siłom ukraińskim przez państwa zachodnie Javeliny zdobyły dużą popularność w pierwszej fazie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdy wykazały dużą skuteczność w walce z rosyjskimi siłami pancernymi i zmechanizowanymi.
W 2020 r. MON kupiło dla WOT 60 przenośnych wyrzutni i 180 pocisków Javelin, które zostały dostarczone w 2021 roku. Pod koniec stycznia 2023 r. został podpisany aneks do umowy na dostawę kolejnych wyrzutni i przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin dla Wojska Polskiego.