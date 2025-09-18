USA sprzedadzą Polsce pociski Javelin. Kontrakt na setki milionów dolarów

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Aktualizacja

Departament Stanu USA zatwierdził potencjalną sprzedaż pocisków przeciwpancernych Javelin i powiązanych elementów logistycznych do Polski - przekazała w czwartek agencja Reutera, powołując się na Pentagon. Informację potwierdził także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maksymalna cena uzbrojenia ma wynosić 780 mln dolarów.

USA sprzeda Polsce systemy Javelin (zdj. ilustracyjne)
USA sprzeda Polsce systemy Javelin (zdj. ilustracyjne)TED ALJIBEAFP

W skrócie

  • Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 2506 pocisków Javelin oraz 253 wyrzutni.
  • Wartość potencjalnej transakcji szacowana jest na 780 milionów dolarów, dostawy obejmują również szkolenia i części zamienne.
  • Javeliny, które wykazały się dużą skutecznością na Ukrainie, już wcześniej znalazły się w wyposażeniu Wojsk Obrony Terytorialnej.
Informację, o potencjalnej sprzedaży Polsce Javelinów, przekazała w czwartek agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA), należąca do Pentagonu.

Głównymi wykonawcami sprzedaży są RTX Corp RTX.N i Lockheed Martin LMT.N.

USA. Javeliny dla Polski?

Jak napisano w komunikacie DSCA, decyzja Departamentu Stanu dotyczy potencjalnej sprzedaży 2506 pocisków oraz 253 wyrzutni z przyrządami celowniczymi. Maksymalna podana cena uzbrojenia to 780 mln dolarów.

    Informację o decyzji USA potwierdził na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz

    "Departament Stanu USA udzielił zgody na sprzedaż Polsce 253 wyrzutni i ponad 2,5 tysiąca pocisków, wraz z niezbędnym szkoleniem i zapasem części zamiennych. Javelin to przeciwpancerny pocisk kierowany będący na uzbrojeniu Wojsk Obrony Terytorialnej" - napisał wicepremier.

    Czym są pociski przeciwpancerne Javelin?

    PPK Javelin to broń produkcji amerykańskiej - pociski wraz z wyrzutniami, które mogą być obsługiwane przez pojedynczego żołnierza.

    Dostarczane siłom ukraińskim przez państwa zachodnie Javeliny zdobyły dużą popularność w pierwszej fazie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, gdy wykazały dużą skuteczność w walce z rosyjskimi siłami pancernymi i zmechanizowanymi.

    W 2020 r. MON kupiło dla WOT 60 przenośnych wyrzutni i 180 pocisków Javelin, które zostały dostarczone w 2021 roku. Pod koniec stycznia 2023 r. został podpisany aneks do umowy na dostawę kolejnych wyrzutni i przeciwpancernych pocisków kierowanych Javelin dla Wojska Polskiego.

