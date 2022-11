Pracownicy delegowani przez Departament Więziennictwa Stanu Oregon do prac porządkowych w pobliżu międzystanowej autostrady nr 5 w stanie Oregon natrafili na straszne znalezisko. Członkowie ekipy znaleźli mały plecak, który był ustawiony przy słupku drogowym. Wewnątrz znajdowała się... ludzka czaszka. Na miejsce została wezwana policja - podaje CBS News.

Odkrycie miało miejsce 75 mil na południe od Portland. Policja zdecydowała się przekazać czaszkę do badań lekarzowi sądowemu stanu Oregon, celem identyfikacji. Nie przyniosło to jednak spodziewanych rezultatów. Funkcjonariusze poinformowali, że struktura kości nie przejawia żadnych cech, które umożliwiłyby rozpoznanie, kim była ofiara. Określono natomiast, że czaszka prawdopodobnie należy do kobiety w wieku 30-40 lat.

Reklama

Śledczy nie ujawniają szczegółów sprawy.

Ludzka czaszka przy autostradzie. To nie pierwszy raz

Lokalne media informują, że to nie pierwszy raz, kiedy w stanie Oregon dokonano takiego odkrycia. W 2018 roku porządkowi znaleźli czaszkę podczas prac konserwacyjnych autostrady w Roseburgu. Nie znaleziono innych szczątków.

Identyfikacja zmarłej osoby zajęła ponad rok. W grudniu 2019 roku władze stanowe poinformowały, że czaszka należy do Scotta Evensona. Potwierdziły to badania DNA. Evenson był mieszkańcem Oregonu, o którego zniknięciu informowano na Facebooku w 2016 roku.