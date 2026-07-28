W skrócie 400 milionów dolarów z amerykańskiej pomocy dla Ukrainy nie zostanie w pełni wydanych przed końcem roku budżetowego 2029 - informuje agencja Reutera.

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych nie podpisał jeszcze żadnych umów i nie wypłacił środków przewidzianych w planie wydatkowania z maja, co spotkało się z krytyką w Kongresie.

Wołodymyr Zełenski spotka się we wtorek z Donaldem Trumpem i senatorami w celu omówienia kwestii pilnych dostaw systemów obrony przeciwlotniczej i porozumienia dotyczącego dronów.

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Pentagon w maju w liście do kongresmenów przedstawił plan wydatkowania środków dla Ukrainy. Zgodnie z nim, że zatwierdzone pieniądze mają być rozdysponowywane stopniowo.

Opóźnienia w amerykańskiej pomocy dla Ukrainy

"Mimo upływu dwóch miesięcy od wysłania listu, środki wciąż nie zostały wypłacone, nie podpisano też żadnych umów" - informuje Reuters.

Demokraci oraz część republikanów, w tym niektórzy sojusznicy Donalda Trumpa, krytykują Pentagon za opóźnienia w przekazywaniu pomocy dla Ukrainy, jaka została zatwierdzona przez Kongres w ubiegłym roku przy poparciu obu partii.

Według źródeł członkowie Kongresu są niezadowoleni z harmonogramu przedstawionego przez Pentagon, uznając go za "niezwykle powolny" jak na trwający konflikt zbrojny.

Plan wydatkowania przedstawiony w liście obejmuje 400 mln dolarów na rozwój zdolności obronnych, finansowanie sprzętu, szkolenia oraz usługi dla ukraińskich sił zbrojnych, aby mogły bronić się przed rosyjską agresją.

Zełenski spotka się z Trumpem i senatorami

Zgodnie z planem wydatkowania środki mają zostać zakontraktowane w roku budżetowym kończącym się 30 września 2026 roku., natomiast ostateczne dostarczenie całej pomocy przewidziano do końca roku budżetowego 2029, czyli do 30 września 2029 roku. Tymczasem kadencja Trumpa kończy się 20 stycznia 2029 roku.

Program Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), w ramach którego zatwierdzono środki, umożliwia Pentagonowi zamawianie uzbrojenia bezpośrednio u amerykańskich producentów zbrojeniowych z przeznaczeniem dla Ukrainy. Kongres przyznał na ten cel 400 mln dolarów rocznie na lata budżetowe 2026 i 2027 w ramach ustawy o budżecie obronnym (NDAA) uchwalonej w grudniu.

We wtorek Wołodymyr Zełenski ma spotkać się z Trumpem w Białym Domu. Ukraiński prezydent ma zabiegać o pilne dostawy systemów obrony przeciwlotniczej oraz o sfinalizowanie porozumienia dotyczącego dronów między Ukrainą a USA.

Następnie ma udać się na Kapitol, gdzie spotka się ze wszystkimi amerykańskimi senatorami. Zełenski weźmie udział w pogrzebie republikańskiego senatora Lindseya Grahama.





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