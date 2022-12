George Santos wygrał w listopadzie wybory do Kongresu w trzecim okręgu stanu Nowy Jork. W styczniu ma zostać zaprzysiężony. Już po zdobyciu mandatu wyszło na jaw, że jest nałogowym kłamcą - nawet jak na standardy polityki.

Santos twierdził, że jest "dumnym amerykańskim Żydem". W mediach przedstawiano go jako "jedynego żydowskiego republikanina z Nowego Jorku w Kongresie". Okazało się jednak, że Santos nie ma żydowskich korzeni i był wychowywany w wierze katolickiej.

Polityk opisywał swoją matkę jako "ukraińską Żydówkę", która uciekła przed Holokaustem do Brazylii. Jednak jego rodzice tak naprawdę urodzili się w Brazylii i nie mieli ani ukraińskich, ani żydowskich korzeni.

Reklama

Santos kłamał na temat śmierci swojej matki. Twierdził, że zginęła w atakach z 11 września 2001 roku, jednak w rzeczywistości zmarła 15 lat później.

Republikanin w swoim życiorysie wskazywał, że ukończył Baruch College, a także pracował dla Goldman Sachs i Citigroup. Żadna z tych informacji nie była prawdziwa. Santos nie ukończył żadnej szkoły wyższej.

"Grillowanie" w Fox News

- Jak panu nie wstyd? Zwłaszcza wobec wyborców, których teraz prosi pan o zaufanie. Pan chce być ich głosem, ich rodzin, ich dzieci, w Waszyngtonie? - pytała była kongresmenka Tulsi Gabbard.

Dziennikarka wskazała, że w jego CV znajdują się "bezczelne kłamstwa".

- Jak wyborcy mogą wierzyć w cokolwiek, co pan mówi? - dopytywała.

W odpowiedzi Santos przekonywał, by "spojrzeć na to, co robią demokraci".

- Joe Biden okłamuje opinię publiczną od 40 lat. A demokraci go masowo popierają. Czy oni nie mają wstydu? - odbijał piłeczkę polityk.