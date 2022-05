USA: Śmierć w piaskach wydmy. Zginęło dwóch nastolatków

Do dwóch niespodziewanych tragedii doszło podczas zabaw w piasku na amerykańskiej plaży oraz w parku stanowym. 18-latek z New Jersey zginął po tym, jak wpadł do trzymetrowej - wcześniej wykopanej - dziury. Z kolei 13-latek w Utah zmarł z powodu odniesionych obrażeń po zawaleniu ściany tunelu, który kopał w jednej z wydm.

