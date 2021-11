USA: Śmierć pilota podczas ćwiczeń

Do wypadku doszło około 10 rano na ziemi w bazie w pobliżu Del Rio w Teksasie, około 5 kilometrów na północny wschód od granicy z Meksykiem.

Siły Powietrzne nie ujawniły szczegółów tego, co się stało. Poinformowały, że incydent jest nadal badany.



Katastrofa szkolno-treningowych samolotów

Według oświadczenia Sił Powietrznych ciężko ranny pilot został przewieziony do Brooke Army Medical Center w San Antonio, około 225 kilometrów na wschód od bazy. Drugi ranny pilot, który doznał drobnych obrażeń został przewieziony do Regionalnego Centrum Medycznego Val Verde w Del Rio i po opatrzeniu ran i badaniu wrócił do bazy.



W katastrofie wzięły udział dwa samoloty T-38C, dwusilnikowe szkolno-treningowe samoloty ponaddźwiękowe, w których ćwiczą uczeń-pilot i instruktor.

