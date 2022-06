USA: Śmierć migrantów w rozgrzanej ciężarówce. Rośnie liczba ofiar

Liczba ofiar śmiertelnych w zamkniętej i porzuconej przez kierowcę ciężarówce w San Antonio wzrosła do 51. Władze potwierdziły, że byli to imigranci. Temperatura w ciężarówce dochodziła do 38 stopni C.

Zdjęcie Do 51 wzrosła liczba zmarłych imigrantów w rozgrzanej upałem ciężarówce / AFP