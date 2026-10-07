W skrócie Donald Trump poinformował o planowanej rozmowie z Władimirem Putinem na temat podejrzenia dżumy na Syberii.

Stany Zjednoczone zwróciły się do Rosji o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie doniesień o śmierci pracownicy syberyjskiego instytutu badawczego.

WHO na podstawie dostępnych informacji określiła poziom zagrożenia dla zdrowia publicznego jako niski.

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O sprawie poinformowała agencja Associated Press. Z jej relacji wynika, że Donald Trump zaplanował rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem, otwiera się w nowym oknie. Prezydent USA zamierza omówić z przywódcą Rosji możliwy przypadek dżumy w syberyjskim instytucie badawczym.

W rozmowie z reporterami w Białym Domu, otwiera się w nowym oknie Trump zapewnił, że do rozmowy dojdzie "już wkrótce". Dopytywany o to, co amerykański wywiad wie o tej sprawie, prezydent USA zapewnił, że kraj prowadzi "bardzo głębokie dyskusje" na ten temat. - Będziemy mogli o tym poinformować prawdopodobnie jutro - powiedział we wtorek.

Jednocześnie rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu poinformował, że Stany Zjednoczone zwróciły się do Rosji o udzielenie dodatkowych informacji w sprawie doniesień o śmierci z powodu dżumy.

- Złożyliśmy oficjalny wniosek do rządu rosyjskiego o udzielenie dodatkowych informacji - powiedział, cytowany przez AFP. Jak dodał, Waszyngton "prowadzi oficjalną wymianę informacji z innymi krajami na całym świecie".

Trump zaoferował Rosji pomoc, w tle podejrzenie dżumy. "To ciężka choroba"

Wcześniej Donald Trump, otwiera się w nowym oknie zadeklarował gotowość pomocy Rosji. - Nie lubię patrzeć, jak przez to przechodzą. To ciężka choroba. Naprawdę ciężka choroba - mówił mediom przed odlotem do Nebraski.

- Ale pomożemy każdemu, kto ma tego rodzaju problem. Zawsze jesteśmy gotowi pomóc. Pomożemy - zadeklarował. Prezydent USA ocenił, że to "duży problem dla Rosji".

Sekretarz stanu USA Marco Rubio, otwiera się w nowym oknie podkreślił z kolei podczas swojej wizyty na Islandii, otwiera się w nowym oknie, że Rosja powinna zachować transparentność po doniesieniach w sprawie dżumy.

- Uważam, że Rosja ma obowiązek dzielić się ze światem większą ilością informacji - mówił w Rejkiawiku, po czym dodał, że Waszyngton, otwiera się w nowym oknie "bardzo uważnie" monitoruje sytuację.

Do propozycji pomocy ze strony Waszyngtonu odniósł się we wtorek rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. - To zawsze bardzo dobrze, gdy proponuje się wzajemną pomoc - powiedział. Słów Trumpa, że sytuacja w regionie stanowi "duży problem dla Rosji", przedstawiciel Kremla, otwiera się w nowym oknie - jak stwierdził - nie usłyszał.

Podejrzenie dżumy w Rosji. Nie żyje pracownica instytutu badawczego

Przypomnijmy, 25 września Daria Szipiłowa, 28-letnia pracownica instytutu badawczego w obwodzie irkuckim w Rosji, otwiera się w nowym oknie, zajmującego się leczeniem dżumy, rozbiła probówkę zawierającą patogen dżumy płucnej.

Cztery dni później kobieta, jak twierdzą rosyjskie media, została przyjęta do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc. Zmarła w nocy z 1 na 2 października.

Rosyjska agencja ds. zdrowia publicznego poinformowała, że u Szipiłowej stwierdzono "zapalenie płuc o nieznanej przyczynie", a dalsze badania nie wykazały obecności mikroorganizmów związanych z jej pracą.

Po śmierci badaczki władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych w regionie i objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z Szipiłową.

Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobziew powiedział, że osoby objęte obserwacją nie wykazują żadnych objawów choroby, a wyniki ich badań pod kątem zachorowania były negatywne.

Światowa Organizacja Zdrowia, otwiera się w nowym oknie (WHO) oceniła na podstawie dostępnych nieoficjalnych informacji, że ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji wydaje się niskie.

Źródła: Associated Press, AFP



