173 pasażerów i sześciu członków załogi zostało ewakuowanych, jedna osoba z lekkimi obrażeniami trafiła do szpitala.

Podczas startu samolotu American Airlines w Denver doszło do pożaru maszyny w okolicy podwozia.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę na pokładzie boeinga 737 max 8 należącego do American Airlines. Samolot miał lecieć z Denver do Miami.