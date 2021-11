Wokalistka nie uczestniczyła w przesłuchaniu, ale w poście na Instagramie napisała: "Kocham moich fanów tak bardzo, że to szalone!!! Myślę, że będę płakać przez resztę dnia!!! To najlepszy dzień w życiu".

39-letnia Spears od miesięcy apelowała w sądzie o zakończenie nadzoru kuratorskiego decydującego o jej życiu osobistym i majątku wartym 60 milionów dolarów. W piątek mówiła, że chce się teraz trochę nacieszyć życiem, zanim podzieli się swoimi przyszłymi planami zawodowymi. Jest zaręczona i zamierza poślubić długoletniego partnera Sama Asghari.

FreeBritney. Ruch poparcia dla wokalistki

Zdjęcie Adwokat wokalistki Matthew Rosengart po wyjściu z sądu w Los Angeles / Associated Press / East News

Adwokat wokalistki Matthew Rosengart, zwracając się do sądu, zaznaczył, że ustanowiona została "siatka bezpieczeństwa" w celu uregulowania kwestii finansów i osobistej opieki nad jego klientką. Chciałby doprowadzić do zbadania ewentualnych błędów finansowych w zarządzaniu przez sprawującego wcześniej funkcję kuratora córki Jamie Spearsa. Uzależnił to od woli piosenkarki.

- To był historyczny dzień dla Britney Spears - ocenił. Dziękował fanom ruchu poparcia #FreeBritney, twierdząc, że był niezbędny do osiągnięcia sukcesu.

Wielbiciele gwiazdy kwestionowali zasadność objęcia jej restrykcjami. Argumentowali, że w tym samym czasie z powodzeniem koncertowała na całym świecie i zarabiała miliony dolarów.

Jamie Spears przyczynił się do ustanowienia kurateli nad córką i nadzorował ją od 2008 roku. Stało się to w następstwie załamania nerwowego jakiego doświadczyła piosenkarka. Zażywała także narkotyki.

Za pośrednictwem adwokatów ojciec Britney Spears zapewnił, że pomógł uporządkować karierę zawodową córki i zawsze działał w jej najlepszym interesie.