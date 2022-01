USA rozważa ograniczenie wojsk w Europie. Są gotowi do rozmów z Rosją

Jak ustaliła stacja NBC, amerykańska administracja nie jest pewna czy strona rosyjska "w poważny sposób" podejdzie do zbliżających się negocjacji. Jednak z informacji dziennikarzy wynika, że Waszyngton jest gotowy na poważne ustępstwa względem Moskwy - w tym ograniczenie zaangażowania militarnego we wschodniej Europie, równolegle do tożsamych działań ze strony rosyjskiej.



Informacje na ten temat mieli potwierdzić jeden pracownik obecnej administracji oraz dwóch dwóch byłych pracowników administracji, zajmujących się bezpieczeństwem narodowym.

Negocjacje miałyby też dotyczyć zakresu ćwiczeń wojskowych (amerykańskich i rosyjskich), wzajemnego powiadamiania o ruchach wojsk i kwestii rozmieszczenia rosyjskich rakiet Iskander w Obwodzie Kaliningradzkim.





Antony Blinken: Jesteśmy gotowi do rozmów z Rosją

W piątek szef dyplomacji USA Antony Blinken podkreślił, że amerykańska dyplomacja "jest gotowa, by podjąć z Rosją rozmowy na temat środków redukcji ryzyka, transparentności oraz zagrożeń nuklearnych i konwencjonalnych". Jednocześnie urzędnik stwierdził, że rozmowy te muszą opierać się na zasadzie wzajemności.

Blinken dodał zarazem, że NATO nigdy nie obiecywało, że nie przyjmie nowych członków i nie może tego zrobić, a rosyjskie żądania w tej sprawie mają za zadanie "wciągnięcie w dyskusje na temat NATO" i odciągnięcie uwagi od rosyjskich gróźb wobec Ukrainy.

Dyplomata przyznał, że fiasko rozmów może posłużyć Rosji jako pretekst do wznowienia agresji przeciwko Ukrainie.

Szef dyplomacji USA: Nie będzie rozmów z Rosją o Ukrainie, bez Ukrainy

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price poinformował także, w piątek, że szef dyplomacji USA zapewnił swojego ukraińskiego odpowiednika Dmytro Kułebę o niezachwianym poparciu dla suwerenności Ukrainy i podkreślił, że "nie będzie rozmów z Rosją o Ukrainie, bez Ukrainy".

"Sekretarz Blinken potwierdził niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w obliczu trwającej agresji Rosji" - napisano w oświadczeniu wydanym przez Price'a.

Price dodał, że obaj dyplomaci rozmawiali o potencjalnej odpowiedzi USA i ich sojuszników na koncentrację wojsk rosyjskich wokół Ukrainy oraz na temat nadchodzących w przyszłym tygodniu rozmów dyplomatycznych z Rosją.