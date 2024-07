USA rozmieściły bombowce niedaleko granicy Ukrainy. Nerwowa reakcja Rosji

Dwa amerykańskie bombowce B-52H kierowały się do bazy lotniczej pod Konstancą w Rumunii w ramach misji Bomber Task Force 24-4. W trakcie doszło do incydentu - zostały przechwycone przez rosyjskie myśliwce. Jak poinformowało jednak dowództwo, nie zmieniło to założeń misji.